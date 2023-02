Khánh Hòa: Nhiều sản phẩm, tour du lịch mới chờ khách

Ông Nguyễn Phi Hồng Nguyên, Chi hội lữ hành Khánh Hòa, đã giới thiệu nhiều chương trình tham quan Khánh Hòa do các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thiết kế, như tour ngắm hoàng hồn trên vịnh Nha Phu, tour tìm hiểu về cuộc đời bác sĩ Yersin; khám phá Khánh Sơn - thác Tà Gù; tìm hiểu du lịch cộng đồng, đồng bào Raglai; trải nghiệm tại Công viên thám hiểm núi rừng KongForest … ông Nguyên còn giới thiệu các chương trình liên kết với khu vực phía Nam Tây Nguyên, như Đà Lạt, Ban Mê Thuột, Phú Yên, Bình Định, Ninh Thuận...

Bà Lê Thị Hồng, đại diện Vega Entertainment (Tập đoàn KDI) cho biết ngày 1-4, doanh nghiệp sẽ khánh thành Nhà hát Đó, 5 ngày sau sẽ có show diễn nghệ thuật Rối Mơ (Life Puppets) (cách tân di sản rối nước và dàn nhạc bản địa đông Nam Á) đầu tiên.

Ông Cung Quỳnh Anh, Phó giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa, cho biết trong năm 2022, địa phương đạt 2,57 triệu lượt khách lưu trú, tăng 113,83% so với kế hoạch và gấp 4,28 lần so cùng kỳ. Doanh thu du lịch ước thực hiện cả năm đạt gần 14.000 tỷ đồng, vượt 250% so với kế hoạch. Bước sang năm 2023, ngành du lịch Khánh Hòa đặt mục tiêu phấn đấu đón khoảng 4 triệu lượt khách du lịch, trong đó có khoảng 2,5 triệu lượt khách nội địa và 1,5 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu du lịch ước đạt 21.000 tỷ đồng.

Khánh Hòa xác định thị trường khách du lịch nội địa vẫn giữ vai trò chủ lực, bên cạnh đó dần mở rộng ra những thị trường khách du lịch quốc tế trọng điểm như: Hàn Quốc, Trung Quốc, Malaysia, Ấn Độ, Nhật Bản, Thái Lan, Nga, Kazakhstan... Theo ông Anh, để đạt được các kế hoạch đề ra, trong năm 2023 ngành du lịch Khánh Hòa sẽ tăng cường triển khai nhiều hoạt động truyền thông, xúc tiến quảng bá, kích cầu thu hút khách du lịch liên tục, sâu rộng, đa dạng như: Tham gia xúc tiến quảng bá tại các hội chợ, hội thảo, sự kiện du lịch lớn trong nước và quốc tế.