Nhằm đảm bảo an ninh, an toàn căn cứ quân sự Cam Ranh theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Khánh Hòa yêu cầu không tổ chức tour đến đảo Bình Ba và Bình Hưng.

Khu vực mũi Hời, đảo Bình Ba, Hòn Chút không được phát triển các loại hình du lịch

Cụ thể, ngày 13-7, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã có văn bản gửi Sở Du lịch/Sở VHTT-DL các tỉnh, thành phố về việc phối hợp tuyên truyền không tổ chức tour du lịch trên đảo Bình Ba và Hòn Chút - đảo Bình Hưng của địa phương.

Theo đó, triển khai thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp các đơn vị liên quan và chính quyền TP Cam Ranh tăng cường tuyên truyền, phổ biến đến các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành về việc không được tiến hành tổ chức hoạt động du lịch tại “khu vực mũi Hời, đảo Bình Ba, hòn Chút - đảo Bình Hưng”.

Thế nhưng, đến nay tình trạng này vẫn còn tiếp diễn, trong đó có một số công ty lữ hành tại một số tỉnh, thành phố tổ chức chương trình tour, quảng bá trên các trang mạng xã hội đưa khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại đảo Bình Ba và Hòn chút - đảo Bình Hưng.

Do đó, Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa đề nghị Sở Du lịch/Sở VHTT-DL các tỉnh, thành phố trên cả nước phối hợp tuyên truyền, phổ biến đến các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành tại địa phương không thực hiện quảng bá, tổ chức các chương trình tour, các sản phẩm du lịch tham quan đảo Bình Ba, Hòn Chút - đảo Bình Hưng đến du khách, nhằm đảm bảo an ninh, an toàn theo quy định của Chính phủ.

Hiện nay, chính quyền địa phương cùng các ngành chức năng đang tăng cường kiểm soát, xử lý những trường hợp các công ty, các tour du lịch đưa khách lên đảo.

NGUYỄN LUÂN