Khánh Phan - tự hào từ những làng quê trăm tuổi

Chinh phục cộng đồng nhiếp ảnh thế giới

Tháng 3-2023, cuộc thi ảnh trên không lớn nhất thế giới công bố các hạng mục giải thưởng. “Cảnh đẹp mùa nước nổi” ở Việt Nam chinh phục cộng đồng nhiếp ảnh thế giới bởi vẻ đẹp tự nhiên của cảnh vật và người phụ nữ miền sông nước.

Bức ảnh chụp cảnh hai người phụ nữ thu hoạch bông súng mùa nước nổi ở huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An được nhiếp ảnh gia Khánh Phan chụp vào tháng 10-2022 và đặt tên Floral Dress. Tác phẩm đã đoạt giải Grand Prize (trị giá 15.000 USD), tại cuộc thi ảnh và video SkyPixel - SkyPixel Annual Photo & Video Contest được tổ chức hàng năm bởi DJI và SkyPixel - Cộng đồng nhiếp ảnh trên không lớn nhất thế giới.

Nhiếp ảnh gia Khánh Phan chia sẻ: “Bức ảnh Floral Dress đặc biệt bởi có thể xoay 4 chiều. Nếu để theo chiều ảnh bình thường, bức ảnh như tái hiện lại hình ảnh những người phụ nữ đang may một chiếc váy hoa. Nếu xoay ngược bức ảnh lại, giống như 2 người phụ nữ đang bó một bó hoa lớn, bó hoa như đang nở ra. Xoay ngang, bức ảnh như kể câu chuyện những phụ nữ đang trang điểm cho một chiếc khăn voan với từng lớp hoa rực rỡ”.

Khánh Phan chia sẻ: “Trong một lần đến Long An sáng tác ảnh mùa nước nổi, tôi có chụp bức hai người phụ nữ thu hoạch bông súng và đặt tên Flower on the Water, một góc ảnh khác so với Floral Dress. Hôm đó, dông gió rất mạnh, đồng nghiệp đi chung bỏ về hết, tôi vẫn nán lại. Hôm sau, trời vẫn mây đen ngòm tứ phía, tôi đã chớm thất vọng. Nhưng đến 8 giờ 30 sáng, trời bỗng quang đãng và có nắng. Nhờ sự giúp đỡ của các cô chú trong vùng cùng với 2 người bạn mới lần đầu gặp, tôi đã chụp bức ảnh Flower on the Water với mặt nước trong veo và phẳng lặng. Mỗi lần chụp xong những bức ảnh như vậy, tôi thấy trân trọng và yêu thương hơn những người phụ nữ Việt Nam trong lao động, những người bà, người mẹ khắp các miền quê Việt Nam dù tảo tần nhưng vẫn mang một nét đẹp rất riêng”.

Năng lượng tích cực từ vẻ đẹp Việt

Đến với nhiếp ảnh khi trải qua những ngày không vui trong cuộc sống, đến nay Khánh Phan đã có hơn 7 năm cầm máy, nhận hàng loạt giải thưởng quốc tế lớn. Với cô, đó là liệu pháp tinh thần giúp vượt qua khó khăn trong đời và lan tỏa năng lượng tích cực qua từng khung ảnh sắc màu.

Khánh Phan bày tỏ: “Tôi đến với nhiếp ảnh khi còn là một nhân viên ngân hàng và trải qua giai đoạn khó khăn trong đời. Năm 2019, tôi đi Siena Tuscan, Italy để nhận giải thưởng lớn đầu tiên trong sự nghiệp cầm máy. Trong rất nhiều bức ảnh đẹp từ khắp nơi trên thế giới gửi về, ảnh chụp tại Việt Nam thực sự đặc biệt và thu hút cộng đồng quốc tế quan tâm. Chúng ta có những chất liệu quý trong nhiếp ảnh, đó là những con người trong lao động, đặc biệt là các làng nghề truyền thống. Tôi sinh ra ở một làng quê ở Thái Bình nên hình ảnh này gắn bó với tôi từ nhỏ, rất gần gũi và thân thương. Vì thế mỗi lần bấm máy, không cần phải suy nghĩ nhiều về đề tài, tôi luôn tập trung vào việc ghi lại thắng cảnh, văn hóa Việt Nam ở những vùng đất mà mình đi qua”.

Một bức ảnh đẹp đòi hỏi kỳ công của người nghệ sĩ, một lần chụp ảnh là một lần sáng tạo khi chọn góc máy, bố cục, canh thời tiết… Và lần sáng tạo thứ 2 chính là khâu hậu kỳ ảnh. Vẻ đẹp mỗi bức ảnh không chỉ gói gọn trong nghệ thuật thị giác, mà nó còn gửi gắm một thông điệp mà tác giả đặt vào. “Nhiếp ảnh không chỉ chụp lại những gì ta nhìn thấy, còn chụp cả những gì ta cảm thấy và tạo ra. Tôi đi rất nhiều nơi và được trải nghiệm văn hóa, gặp gỡ những con người nơi mảnh đất tôi đến. Những chuyến đi làm kiến thức của tôi dày hơn, tôi chụp lại nhiều khoảnh khắc đẹp và những kỷ niệm đẹp đầy xúc động trong những chuyến đi khiến tôi gắn bó với đam mê này”, Khánh Phan chia sẻ.

Là dân “ngoại đạo” rẽ sang nhiếp ảnh, nhưng đôi khi chính việc bắt đầu một cách ngẫu nhiên, Khánh Phan đã tạo nên những bức ảnh theo phong cách riêng, không nặng nề nguyên tắc. Khánh Phan bày tỏ: “Với tôi, nhiếp ảnh là cách nhanh nhất chúng ta có thể gửi gắm, lan tỏa vẻ đẹp cuộc sống và trong lịch sử có những bức ảnh thậm chí có thể thay đổi cục diện chính trị thế giới”.

Hành trình đưa nhiếp ảnh hay nghệ thuật Việt Nam vươn tầm thế giới là câu chuyện cần thời gian và nhiều nỗ lực, nhưng khi người thực hành nghệ thuật Việt, quan tâm và trăn trở trước di sản, bản sắc, giá trị truyền thống của dân tộc, chắc chắn sẽ trở thành sắc màu ấn tượng trong dòng chảy nghệ thuật thế giới.