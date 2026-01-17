Petrovietnam phối hợp khánh thành Phòng thực hành giáo dục STEM tại Trường THPT Châu Thành (phường Bà Rịa, TPHCM), góp phần thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy và học, phát triển tư duy sáng tạo và năng lực công nghệ số cho học sinh phổ thông.

Học sinh Trường THPT Châu Thành trải nghiệm tại Phòng STEM

Ngày 17-1, tại phường Bà Rịa (TPHCM), Tập đoàn Công nghiệp và Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ khánh thành Phòng thực hành giáo dục STEM tại Trường THPT Châu Thành. Tham dự buổi lễ có đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM (bìa phải) tham dự lễ khánh thành phòng STEM tại Trường THPT Châu Thành

Phòng thực hành STEM tại Trường THPT Châu Thành là một trong 3 phòng STEM (gồm: Trường THPT Châu Thành, Trường THPT Trịnh Hoài Đức và Trường THCS An Nhơn Tây) mà Petrovietnam trao tặng cho TPHCM, với tổng kinh phí hơn 10 tỷ đồng do Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam tài trợ.

Mỗi phòng thực hành giáo dục STEM có diện tích 80-120m², được trang bị đồng bộ các thiết bị hiện đại như robotics, Internet vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI), cảm biến thông minh và công cụ lập trình, đáp ứng nhu cầu học tập, thực hành cho tối đa 36 học sinh/lớp cùng giáo viên hướng dẫn.

Ông Lê Ngọc Sơn, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam (bìa trái) tham dự lễ khánh thành phòng STEM tại Trường THPT Châu Thành

Theo Petrovietnam, chương trình STEM Innovation Petrovietnam góp phần tạo đột phá trong đổi mới phương pháp giảng dạy, chuyển mạnh từ dạy học lý thuyết sang thực hành, trải nghiệm. Phòng STEM là không gian để giáo viên và học sinh triển khai các hoạt động STEM/STEAM, giúp biến kiến thức thành các dự án thực tế, sinh động; đồng thời thúc đẩy dạy học liên môn, phát triển tư duy sáng tạo và kỹ năng giải quyết vấn đề.

Việc tiếp cận và làm việc với các công nghệ mới như robotics, AI, IoT ngay từ bậc phổ thông còn góp phần hình thành năng lực công nghệ số, tư duy lập trình sớm cho học sinh, tạo nền tảng để các em trở thành công dân số trong tương lai.

Bên cạnh đó, các hoạt động trong phòng STEM còn góp phần hình thành hệ sinh thái STEM, thúc đẩy hướng nghiệp, khởi nghiệp và trải nghiệm nghề nghiệp theo định hướng công nghệ 4.0; qua đó, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước, nhất là trong các lĩnh vực Petrovietnam quan tâm như năng lượng tái tạo, hydro và dầu khí.

Lãnh đạo TPHCM, Petrovietnam thăm hỏi, trò chuyện cùng các em học sinh đang trải nghiệm tại phòng STEM

Phát biểu tại lễ khánh thành, đồng chí Đặng Minh Thông khẳng định việc khánh thành Phòng thực hành giáo dục STEM tại Trường THPT Châu Thành là hoạt động thiết thực, giàu ý nghĩa nhân văn trong khuôn khổ Chương trình STEM Innovation Petrovietnam; đồng thời là sự cụ thể hóa tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về triển khai phòng học STEM do Petrovietnam tài trợ.

Hoạt động này cũng góp phần thực hiện hiệu quả các nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị về phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và giáo dục – đào tạo.

Các em học sinh cũng tự tay làm các sản phẩm quà lưu niệm và gửi tặng cho các đại biểu

Việc đầu tư hệ thống phòng học hiện đại tại Trường THPT Châu Thành, Trường THCS An Nhơn Tây và Trường THPT Trịnh Hoài Đức thể hiện rõ trách nhiệm xã hội và tầm nhìn chiến lược của Petrovietnam, góp phần kết nối tri thức giữa nhà trường, địa phương và xu thế hội nhập quốc tế.

Để các phòng giáo dục thực hành STEM phát huy hiệu quả thực chất, đồng chí Đặng Minh Thông đề nghị UBND TPHCM chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo theo dõi, đánh giá sát việc khai thác, sử dụng thiết bị; trên cơ sở đó tham mưu, đề xuất chính sách nhằm nhân rộng mô hình. Đồng thời, các nhà trường cần quản lý, khai thác phòng STEM như một không gian đổi mới sáng tạo, giúp học sinh vận dụng kiến thức khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Clip NGUYỄN NAM thực hiện

Dịp này, Petrovietnam trao tặng 90 suất học bổng cho học sinh 3 trường, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng, nhằm động viên, khích lệ tinh thần học tập và khuyến khích các em tích cực tham gia các hoạt động đổi mới sáng tạo.

Lãnh đạo TPHCM tặng hoa cho đại diện Petrovietnam và Petrovietnam trao học bổng cho các học sinh

Năm 2025-2026, toàn thành phố có 3.484 cơ sở giáo dục từ mầm non đến phổ thông và GDTX. 100% cán bộ quản lý và giáo viên đã được tập huấn về công nghệ 4.0 và xây dựng chủ đề STEM. Các bài học không còn là lý thuyết suông mà tập trung vào việc vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề thực tiễn. STEM đã được tích hợp sâu vào các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Công nghệ, Tin học thông qua học tập dự án và nghiên cứu khoa học.

THÀNH HUY