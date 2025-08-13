Khát vọng vươn mình từ vùng đất ven kênh

Từ một vùng đất ven kênh từng chịu nhiều thách thức về môi trường và hạ tầng, phường Bình Đông (TPHCM) đang từng ngày “thay da đổi thịt” với sự đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương.

Gần dân, sát dân

Trong cái nắng oi ả cùng những cơn mưa bất thường của những ngày tháng 8, gia đình bà Nguyễn Thị Tiệm an tâm trú ngụ trong căn nhà khang trang, vững chắc vừa được địa phương hỗ trợ sửa lại. Gia đình bà Tiệm thuộc diện hộ cận nghèo, bà lại lớn tuổi nên không có khả năng tài chính để sửa căn nhà đang xuống cấp trầm trọng. “Cách đây mấy tháng, tôi cứ lo không biết căn nhà có chịu được những cơn mưa dông sắp đến hay không. Nhờ sự trợ sức kịp thời của chính quyền địa phương, gia đình tôi có được mái ấm kiên cố này”, bà Tiệm xúc động bày tỏ.

Bí thư Đảng ủy phường Bình Đông Võ Thành Khả (thứ 2 bên trái) thăm, tặng quà gia đình chính sách nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Những ngày qua, niềm vui không chỉ đến với gia đình bà Tiệm, mà nhiều gia đình khác trên địa bàn phường Bình Đông cũng vui mừng khi nhận được phương tiện sinh kế là mô hình kinh doanh cà phê trị giá gần 45 triệu đồng/phương tiện. Không chỉ vậy, nhiều phần học bổng, quà tặng trao đến học sinh, người dân, gia đình chính sách khó khăn cũng được phường Bình Đông thực hiện trong suốt thời gian qua.

Các công trình dân sinh ý nghĩa trên được thực hiện nhờ sự sâu sát, gần gũi, nắm bắt những khó khăn trong dân của cán bộ phường Bình Đông. Dù mới được thành lập trên cơ sở sắp xếp phường 6, phường 7, một phần của phường 5 (quận 8 trước đây) và 2 ấp của xã An Phú Tây (huyện Bình Chánh trước đây), nhưng nhiều người dân phường Bình Đông đã quen thuộc với bà Trần Thị Thu Trang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, bởi bà Trang thường có mặt tại các hoạt động của khu phố, khu dân cư; hay những buổi chiều tối bà cùng cán bộ mặt trận đi khảo sát ở những con hẻm để nắm bắt nhịp sống, tâm tư của người dân.

Đến phường Bình Đông ngày nay, nhiều người ngạc nhiên khi thấy sự đổi thay của vùng đất ven kênh này. Từ các khu nhà ổ chuột, hạ tầng giao thông xuống cấp, đến nay, khi Đề án chỉnh trang đô thị khu vực nhà ở trên và ven kênh, rạch trên địa bàn quận 8 (trước đây) được thành phố phê duyệt, phường Bình Đông nổi lên như một biểu tượng của sự đổi mới đô thị ven sông nước. Bình Đông không chỉ “thay áo” cho bờ kênh mà còn hướng tới việc bảo tồn và phát huy nét đặc trưng sông nước, góp phần xây dựng TPHCM văn minh, xanh sạch.

Bắt nhịp kỷ nguyên vươn mình

Để đạt được kết quả đó là một quá trình cố gắng, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Bình Đông. Bắt đầu từ các cuộc họp dân vận cơ sở, nơi cán bộ, đảng viên đã phát huy vai trò nòng cốt, thường xuyên lắng nghe ý kiến của nhân dân, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân đến cấp ủy, chính quyền. Đặc biệt, vai trò giám sát và đồng thuận của người dân là yếu tố then chốt.

Công tác dân vận cũng được phát huy mạnh mẽ tại phường Bình Đông trong thời gian đưa vào vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Từ việc tuyên truyền, giải đáp thắc mắc đến các cuộc đi cơ sở nhằm nắm bắt tâm tư, tình cảm của người dân để tạo được sự đồng thuận trong dân khi mô hình mới đi vào vận hành. Nhờ đó, chỉ hơn 1 tháng đi vào hoạt động mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bình Đông đã tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết hàng ngàn hồ sơ cho người dân. Cán bộ phường cũng từng bước tiếp cận và giúp người dân làm quen với việc giải quyết thủ tục hành chính công trên môi trường điện tử.

“5 năm tới, chúng tôi xác định đứng trước nhiều cơ hội để phát triển mạnh mẽ khi thành phố tiếp tục quan tâm đầu tư các dự án, công trình giao thông trọng điểm, giúp địa phương trở thành cầu nối giữa khu vực nội đô và ngoại thành. Đặc biệt, Đề án chỉnh trang đô thị khu vực nhà ở trên và ven kênh, rạch trên địa bàn quận 8 (trước đây) đã được phê duyệt, trong đó có phường Bình Đông; Trung tâm thương mại Bình Điền trở thành động lực phát triển thương mại - dịch vụ; hệ thống logistics gắn với khu vực đồng bằng sông Cửu Long và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam sẽ là những điều kiện thuận lợi để phường Bình Đông phát triển mạnh mẽ hơn nữa”, Bí thư Đảng ủy phường Bình Đông Võ Thành Khả kỳ vọng.

Để hiện thực hóa các mục tiêu, trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phường Bình Đông đưa ra nhiều chương trình hành động thiết thực, trong đó tập trung tổ chức vận hành bộ máy thông suốt; xây dựng chính quyền hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân và phục vụ nhân dân tốt hơn; nắm bắt, tiếp nhận thông tin đầy đủ từ nhân dân để có các chỉ đạo xử lý kịp thời, nhanh chóng; bám sát định hướng phát triển của TPHCM để xây dựng giải pháp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội phường Bình Đông phù hợp với đặc điểm tình hình thực tiễn, đặc biệt là xây dựng cộng đồng đoàn kết, nghĩa tình.

THÁI PHƯƠNG