10 nhóm giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế TPHCM năm 2026

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM; Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; cùng lãnh đạo các sở ban ngành, xã, phường, đặc khu TPHCM.

Nhiều thành tựu đáng trân trọng

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết, TPHCM vừa đi qua năm 2025 với nhiều khó khăn, thách thức và thuận lợi đan xen. Kết quả, thành phố đã đạt nhiều thành tựu đáng trân trọng. Môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện, nhiều nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước quan tâm, tìm đến TPHCM, tiếp tục mở rộng quy mô đầu tư. Đời sống người dân nhìn chung phấn khởi; bộ mặt đô thị của thành phố được cải thiện. “Một năm rất bình yên cho người dân và du khách trong và ngoài nước đến với thành phố”, Chủ tịch UBND TPHCM đánh giá.

Cảng CMIT (TPHCM) đạt tổng sản lượng thông qua hơn 2 triệu TEU trong năm 2025. Ảnh: THÀNH HUY

Theo báo cáo trình bày tại hội nghị, năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu giai đoạn đầu tiên TPHCM vận hành mô hình siêu đô thị sau sáp nhập, đồng thời là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị - lịch sử quan trọng. Đây được xem là phép thử lớn đối với năng lực quản trị của thành phố mới. Trong bối cảnh đó, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Trung ương, sự lãnh đạo quyết liệt của Thành ủy cùng sự đồng hành của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, TPHCM đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Kinh tế thành phố tiếp tục giữ vai trò đầu tàu của cả nước, tăng trưởng 8,03%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 800.000 tỷ đồng, vượt xa dự toán, trong đó thu nội địa chiếm tỷ trọng chủ đạo với mức tăng trên 26%. Hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh khởi sắc rõ nét khi có gần 60.000 doanh nghiệp thành lập mới, tổng vốn đăng ký và bổ sung hơn 2 triệu tỷ đồng; thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt trên 8,1 tỷ USD, tăng hơn 20% so với năm trước.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang và Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được dự hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và quán triệt, triển khai nhiệm vụ năm 2026. ẢNH: VIỆT DŨNG

Ở khu vực thương mại - dịch vụ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt gần 2 triệu tỷ đồng, tăng 15,5%. Xuất khẩu đạt khoảng 95,8 tỷ USD, duy trì đà tăng trong bối cảnh thương mại toàn cầu còn nhiều biến động. Du lịch phục hồi mạnh mẽ, tổng doanh thu đạt 260.000 tỷ đồng, tăng hơn 36%, đón 8,5 triệu lượt khách quốc tế và khoảng 45 triệu lượt khách nội địa.

Riêng lĩnh vực công nghiệp ghi nhận sự cải thiện rõ rệt khi chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,9%, trong khi kinh tế số đóng góp khoảng 25% GRDP. Hệ thống tài chính - ngân hàng duy trì ổn định với tổng dư nợ tín dụng trên 5 triệu tỷ đồng, tăng hơn 13%, góp phần hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng. Thị trường chứng khoán tiếp tục khởi sắc, vốn hóa thị trường đạt trên 7,2 triệu tỷ đồng, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư đối với triển vọng kinh tế thành phố…

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhìn nhận, bên cạnh những kết quả đạt được trong năm 2025, kinh tế - xã hội thành phố vẫn còn nhiều khó khăn, tồn tại, trong đó nổi bật là giải ngân đầu tư công. Đến nay, tỷ lệ giải ngân mới đạt khoảng 70%, dù đã cải thiện nhưng vẫn chưa đạt tiến độ đề ra. Nếu làm tốt công tác này, tốc độ tăng trưởng của TPHCM sẽ không dừng lại ở mức 8,03%. Tình trạng “có vốn nhưng không giải ngân được” là vấn đề rất đáng suy nghĩ, trong đó giải phóng mặt bằng là nguyên nhân lớn khiến tiến độ chậm.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, TPHCM đã nỗ lực thực hiện công tác tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng. Nhiều khu đất, dự án vướng mắc kéo dài đã được xử lý với tỷ lệ cao. Việc phân cấp, ủy quyền được đẩy mạnh, chuyển giao hàng trăm nhiệm vụ cho các sở, ngành và chính quyền cơ sở, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Nhiều công trình trọng điểm được khởi công, đẩy nhanh thủ tục để sẵn sàng triển khai trong giai đoạn 2026. Tuyến metro số 1 chính thức vận hành, phục vụ hàng chục ngàn lượt hành khách mỗi ngày, tạo tiền đề quan trọng cho phát triển giao thông công cộng. Các dự án nhà ở xã hội, chỉnh trang đô thị tiếp tục được quan tâm, từng bước cải thiện chất lượng sống của người dân. Ngoài ra, thành phố tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn mang tầm quốc gia và quốc tế, để lại dấu ấn sâu sắc. Song song đó, thành phố chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo các đối tượng yếu thế, giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Đầu tư công sẽ đóng góp lớn cho tăng trưởng

Sau hơn 3 giờ làm việc, lắng nghe các ý kiến thảo luận và tiếp thu chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang, Chủ tịch UBND TPHCM cho biết thành phố sẽ hoàn thiện chỉ thị công tác năm 2026 theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, việc quan trọng làm trước. Năm nay phải là năm tạo đà tăng tốc, phấn đấu đạt mức tăng trưởng trên 10% với 10 nhóm giải pháp trọng tâm để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Được, thành phố tiếp tục củng cố ba động lực tăng trưởng truyền thống gồm sản xuất, tiêu dùng và xuất khẩu; đồng thời tập trung phát triển ba động lực mới là trung tâm tài chính quốc tế; hệ thống cảng biển - logistics; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo gắn với chuyển đổi xanh và chuyển đổi số...

Một nhiệm vụ quan trọng khác là quy hoạch lại không gian phát triển thành phố theo định hướng “3 vùng - 1 đặc khu - 3 hành lang - 5 trụ cột”, triển khai bằng cơ chế xã hội hóa và phấn đấu hoàn thành trong năm nay. Trên đà kết quả thu ngân sách năm 2025, đồng chí Nguyễn Văn Được giao Sở Tài chính tham mưu phương án phấn đấu tăng thu ngân sách khoảng 20% trong năm 2026, thay vì chỉ dừng ở mức 10%. Trong đầu tư phát triển, cần phải đẩy nhanh đầu tư công, coi giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trung tâm, then chốt. Thành phố đặt mục tiêu trong quý 1-2026 xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, đặc biệt là các nội dung liên quan khu đô thị Thủ Thiêm nhằm phát triển khu vực này xứng tầm trung tâm mới của thành phố.

Du khách tham quan khu du lịch sinh thái Cần Giờ, trải nghiệm rừng ngập mặn đặc trưng của TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung triển khai 77 công trình, dự án trọng điểm để thay đổi diện mạo đô thị, giải quyết ngập, ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường; trong đó có các dự án lớn như quốc lộ 22, quốc lộ 13, quốc lộ 1A, trục Võ Văn Kiệt nối dài, cầu Cần Giờ, Vành đai 4... Nếu triển khai hiệu quả, đầu tư công sẽ vượt kế hoạch, đóng góp lớn cho tăng trưởng.

Ở lĩnh vực xã hội, thành phố tiếp tục chú trọng giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh xã hội; đầu tư trường lớp ở các địa bàn cấp thiết để kịp năm học mới. Dịp Tết Nguyên đán cận kề, đồng chí Nguyễn Văn Được yêu cầu tập trung chăm lo gia đình chính sách, người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau; đồng thời tăng cường trấn áp tội phạm, giữ vững an ninh trật tự.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo tăng cường quốc phòng - an ninh, thực hiện mục tiêu xây dựng “thành phố không ma túy” vào năm 2029, đồng thời chuẩn bị chu đáo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Nguyễn Văn Được đề nghị từng cấp, từng ngành, nhất là người đứng đầu, bắt tay vào việc ngay từ đầu năm 2026, làm việc nhanh hơn, hiệu quả hơn; mỗi nhiệm vụ phải có người chịu trách nhiệm và kết quả cụ thể theo tháng, theo quý, tạo nền tảng để TPHCM bứt phá trong giai đoạn mới.

Cởi mở chính sách để nền kinh tế lớn mạnh Nhằm chung tay xây dựng thành phố bền vững, Báo SGGP ghi nhận các ý kiến gửi gắm từ đại diện cộng đồng doanh nghiệp. - Bà LÝ KIM CHI, Chủ tịch Hội Lương thực thực phẩm TPHCM (FFA): Cải cách thủ tục để doanh nghiệp dám lớn Điểm nghẽn lớn nhất hiện nay của doanh nghiệp tư nhân không phải thiếu ý chí kinh doanh mà là môi trường thể chế chưa thực sự thuận lợi để doanh nghiệp yên tâm mở rộng quy mô. Thủ tục hành chính liên quan đến thuế, hoàn thuế, đầu tư, xây dựng nhà xưởng vẫn còn rườm rà, kéo dài, phát sinh chi phí và rủi ro pháp lý... Thực tế này khiến nhiều doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh lựa chọn “không lớn”, ngại chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp chính thức. Nhằm khắc phục tình trạng này, chính quyền cần cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, minh bạch, dễ thực hiện, đặt mình vào vị trí của doanh nghiệp khi xây dựng và ban hành chính sách. Đồng thời cần bảo đảm sự bình đẳng thực chất giữa các khu vực kinh tế trong tiếp cận vốn, đất đai, dự án và chính sách hỗ trợ. Chính sách chỉ thực sự có ý nghĩa khi được hướng dẫn cụ thể, “cầm tay chỉ việc”, giúp doanh nghiệp yên tâm phát triển và đóng góp bền vững cho nền kinh tế. - Ông PHẠM VĂN VIỆT, Phó Chủ tịch Hội Dệt may thêu đan TPHCM: Mở không gian cho doanh nghiệp tư nhân tham gia dự án lớn Doanh nghiệp sản xuất, đặc biệt trong các ngành xuất khẩu chủ lực, đang chịu sức ép lớn từ biến động thị trường toàn cầu, trong khi dư địa nội tại còn hạn chế. Nhiều doanh nghiệp mong muốn đầu tư công nghệ, phát triển sản phẩm xanh, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị quốc tế nhưng gặp khó về vốn trung - dài hạn, hạ tầng số và cơ chế tiếp cận các dự án lớn. Từ thực tiễn đó, chính quyền thành phố cần mở rộng không gian cho doanh nghiệp tư nhân tham gia các dự án hạ tầng, năng lượng, đô thị thông minh theo mô hình hợp tác công tư. Song song đó cần sớm xây dựng nền tảng thương mại số quốc gia, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường quốc tế với chi phí thấp hơn. Đặc biệt là thiết lập các cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp trước các cú sốc toàn cầu, giúp doanh nghiệp duy trì sản xuất, giữ lao động và nâng cao năng lực cạnh tranh trong dài hạn. - Ông TRAVIS MITCHELL, Giám đốc điều hành Hiệp hội Thương mại Mỹ (AmCham): Môi trường ổn định để doanh nghiệp yên tâm đầu tư dài hạn Trong bối cảnh thương mại toàn cầu biến động mạnh và doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều rủi ro từ bên ngoài, yếu tố then chốt giúp duy trì niềm tin của nhà đầu tư chính là môi trường pháp lý ổn định, nhất quán và dễ dự đoán. Doanh nghiệp cần có khả năng đánh giá trước rủi ro kinh doanh để xây dựng kế hoạch đầu tư dài hạn, thay vì phải đối mặt với những bất định phát sinh từ cách hiểu và thực thi chính sách không đồng bộ. Trong quá trình cải cách thể chế và tinh gọn bộ máy hành chính, việc đảm bảo tính nhất quán trong áp dụng pháp luật giữa các cơ quan, địa phương có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Các sai sót hoặc tranh chấp phát sinh trong hoạt động sản xuất - kinh doanh cần được xử lý theo những cơ chế phù hợp với bản chất kinh tế của vấn đề, tránh tạo ra tâm lý e ngại, thận trọng quá mức cho doanh nghiệp. Khi ranh giới giữa rủi ro kinh doanh và vi phạm pháp luật không được làm rõ, doanh nghiệp sẽ khó dám mở rộng đầu tư hoặc triển khai các dự án mới. Chính quyền thành phố tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý theo hướng minh bạch, ổn định, tăng cường đối thoại công - tư và hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn chuyển tiếp chính sách. Một môi trường pháp lý an toàn và dễ dự báo sẽ là nền tảng quan trọng để doanh nghiệp Hoa Kỳ yên tâm gắn bó lâu dài, mở rộng đầu tư và tham gia sâu hơn vào các lĩnh vực chiến lược của thành phố. ÁI VÂN ghi

ÁI VÂN - MAI HOA