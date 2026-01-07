Phát triển Khu đô thị mới Thủ Thiêm trở thành cực tăng trưởng mới của thành phố

Về thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TU của Thành ủy TPHCM về tập trung đầu tư xây dựng hoàn thành Khu đô thị mới Thủ Thiêm trước năm 2030, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết, TPHCM đang tập trung triển khai các phần việc cần thiết. Qua đó, tạo dư địa phát triển khu này trở thành cực tăng trưởng mới của thành phố.

Sáng 7-1, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức hội nghị lần thứ ba. Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM, chủ trì hội nghị.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang kết luận hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM đã thống nhất với các nội dung đề xuất trình xin ý kiến; giao Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy UBND TPHCM tổ chức triển khai thực hiện chủ trương bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định, đúng thẩm quyền, đúng tiến độ và yêu cầu đề ra.

Bí thư Thành ủy TPHCM cũng kết luận các nội dung liên quan 7 vấn đề quan trọng được trình tại hội nghị. Đây là các nội dung đã được hội nghị thảo luận thấu đáo và thống nhất thông qua, tạo cơ sở để tổ chức thực hiện đồng bộ trong thời gian tới.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao đổi với Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh. Ảnh: VIỆT DŨNG

Hiện nay, quy mô kinh tế (GRDP) của TPHCM đạt khoảng 120 tỷ USD, chiếm 23,5% GDP cả nước. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, trong đó khu vực dịch vụ giữ vai trò trụ cột, chiếm khoảng 51% GRDP; đặc biệt, 9 ngành dịch vụ chủ yếu có tiềm năng, lợi thế ngày càng khẳng định vai trò chủ đạo trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Từ cơ sở này, TPHCM xây dựng dự thảo đề án “Xây dựng Thành phố trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực với các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại, có giá trị gia tăng cao”.

Trên cơ sở những kết quả và nền tảng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, nhất là trong quý 4-2025, Bí thư Thành ủy TPHCM bày tỏ tin tưởng, cùng với các thể chế và cơ chế mới, nhất là việc khai thông các “điểm nghẽn” về thể chế, hạ tầng, giải phóng mặt bằng và cải thiện môi trường đầu tư, năm 2026, TPHCM có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đối với báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TU ngày 14-10-2020 của Thành ủy TPHCM về tập trung đầu tư xây dựng hoàn thành Khu đô thị mới Thủ Thiêm trước năm 2030, Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy UBND TPHCM chỉ đạo UBND TPHCM và các sở, ngành tập trung triển khai các phần việc cần thiết.

Qua đó, tạo dư địa phát triển Khu đô thị mới Thủ Thiêm trở thành cực tăng trưởng mới của thành phố. Trong đó, khu vực này sẽ hình thành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM và nhiều dự án, công trình trọng điểm phục vụ phát triển lâu dài cho thành phố.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu, phải xây dựng sơ đồ Gantt (biểu đồ theo dõi tiến độ) để tập trung xây dựng, khởi công, triển khai các dự án lớn trong năm 2026 tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm như: Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM, cầu Thủ Thiêm 4, tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, các nhà ga kết nối hệ thống đường sắt đô thị qua khu vực này.

Khẳng định các nội dung được Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM thông qua có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của thành phố, Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, quyết liệt trong tổ chức thực hiện; tăng cường phối hợp, kiểm tra, giám sát; bảo đảm các chủ trương của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM sớm đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả thiết thực.

VĂN MINH - THU HƯỜNG