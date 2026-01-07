TPHCM thống nhất chủ trương đầu tư công xây cầu Thủ Thiêm 4 hơn 5.000 tỷ đồng

Dự án cầu Thủ Thiêm 4 có chiều dài khoảng 2,2km với 8 làn xe, tổng mức đầu tư khoảng hơn 5.000 tỷ đồng.

Sáng 7-1, tại hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM đã thống nhất điều chỉnh dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 sang hình thức đầu tư công.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao đổi cùng các đại biểu tại hội nghị. Ảnh VIỆT DŨNG

Trình bày tờ trình tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường cho biết, Khu đô thị mới Thủ Thiêm là trung tâm tài chính, thương mại - dịch vụ và đô thị hiện đại của TPHCM. Đến nay, hệ thống hạ tầng giao thông chính trong khu vực cơ bản hoàn thành, dự kiến đưa vào khai thác trong năm 2026.

Tuy nhiên, kết nối giao thông giữa Khu đô thị mới Thủ Thiêm với trung tâm hiện hữu và khu đô thị phía Nam thành phố hiện còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển đồng bộ theo quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Hiện nay, Khu đô thị mới Thủ Thiêm chỉ kết nối trực tiếp với trung tâm hiện hữu qua một số tuyến, chưa có kết nối thuận tiện với khu vực phường Tân Thuận, phường Xóm Chiếu và đô thị Nam thành phố.

Phối cảnh cầu Thủ Thiêm 4. Ảnh HOÀNG HÙNG

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường, việc thiếu trục kết nối trực tiếp làm gia tăng áp lực giao thông lên các tuyến đường như Tôn Đức Thắng, Nguyễn Tất Thành, cầu Khánh Hội và các nút giao thông trọng điểm phía Nam thành phố, ảnh hưởng đến khả năng tổ chức giao thông, phát triển đô thị và chất lượng sống của người dân.

Việc đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 là yêu cầu cấp thiết nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông kết nối giữa khu vực phía Đông và phía Nam thành phố; giảm tải cho hệ thống giao thông hiện hữu.

Đồng thời, giúp tăng cường khả năng liên kết vùng, thúc đẩy phát triển Khu đô thị mới Thủ Thiêm và đô thị phía Nam thành phố theo định hướng quy hoạch chung.

Dự án còn tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển thương mại - dịch vụ - du lịch; khai thác hiệu quả không gian sông Sài Gòn gắn với phát triển đô thị bền vững; góp phần bảo đảm tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 – 2030 và yêu cầu giải ngân vốn đầu tư công của thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường báo cáo tại hội nghị. Ảnh VIỆT DŨNG

“Việc sớm đầu tư Dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 là cấp bách, phù hợp với chủ trương, định hướng phát triển của TPHCM và đáp ứng yêu cầu phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ trong giai đoạn tới”, đồng chí Bùi Xuân Cường khẳng định.

Với ý nghĩa trên, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM trình Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM xem xét, cho ý kiến thống nhất điều chỉnh nguồn vốn đầu tư dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 từ vốn đầu tư của nhà nước tham gia thực hiện dự án PPP và dự án phục vụ dự án PPP sang hình thức đầu tư công, sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố.

Cùng với đó, chấp thuận giao Ban Thường vụ Thành ủy quyết định việc xác định nguồn vốn đầu tư và hình thức đầu tư trong quá trình cho chủ trương đầu tư các dự án theo nguồn vốn ban hành thuộc Chương trình hành động số 03-CTrHĐ/TU, nhằm đảm bảo chủ động, linh hoạt trong huy động các nguồn lực đầu tư.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 có điểm đầu tại đường Nguyễn Văn Linh (khu vực giao với cầu Tân Thuận 2, phường Tân Thuận), điểm cuối tại đường Nguyễn Cơ Thạch (thuộc khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh). Dự án được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), thanh toán bằng quỹ đất.

VĂN MINH - THU HƯỜNG