Tàu cảnh sát biển 9003 lên đường trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp tết

Ngày 6-1, tàu cảnh sát biển 9003, Hải đội 401, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã rời cảng tại đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) lên đường thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Thiếu tướng Đào Bá Việt, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 quán triệt, giao nhiệm vụ và động viên cán bộ, chiến sĩ tàu cảnh sát biển 9003

Trước giờ tàu nhổ neo, Thiếu tướng Đào Bá Việt, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã trực tiếp xuống tàu kiểm tra công tác chuẩn bị và gặp gỡ, động viên cán bộ, chiến sĩ.

Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 yêu cầu cấp ủy, chỉ huy tàu tiếp tục quán triệt sâu sắc mệnh lệnh, chỉ thị của các cấp, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ tình hình kỷ luật, pháp luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị và phương tiện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Tàu cảnh sát biển 9003 rời cảng lên đường thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Thiếu tướng Đào Bá Việt mong muốn tập thể tàu cảnh sát biển 9003 phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động xử lý tốt các tình huống trên biển, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chủ quyền, trật tự an toàn trên vùng biển được phân công quản lý; giữ bình yên trên biển trong thời điểm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và dịp toàn dân vui Xuân, đón Tết Bính Ngọ 2026.

NAM KHÔI