Chính trị

Quốc phòng – an ninh

Tàu cảnh sát biển 9003 lên đường trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp tết

SGGPO

Ngày 6-1, tàu cảnh sát biển 9003, Hải đội 401, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã rời cảng tại đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) lên đường thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Ảnh 1.jpg
Thiếu tướng Đào Bá Việt, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 quán triệt, giao nhiệm vụ và động viên cán bộ, chiến sĩ tàu cảnh sát biển 9003

Trước giờ tàu nhổ neo, Thiếu tướng Đào Bá Việt, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã trực tiếp xuống tàu kiểm tra công tác chuẩn bị và gặp gỡ, động viên cán bộ, chiến sĩ.

Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 yêu cầu cấp ủy, chỉ huy tàu tiếp tục quán triệt sâu sắc mệnh lệnh, chỉ thị của các cấp, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ tình hình kỷ luật, pháp luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị và phương tiện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Ảnh 3.jpg
Tàu cảnh sát biển 9003 rời cảng lên đường thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Thiếu tướng Đào Bá Việt mong muốn tập thể tàu cảnh sát biển 9003 phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động xử lý tốt các tình huống trên biển, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chủ quyền, trật tự an toàn trên vùng biển được phân công quản lý; giữ bình yên trên biển trong thời điểm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và dịp toàn dân vui Xuân, đón Tết Bính Ngọ 2026.

Tin liên quan
NAM KHÔI

Từ khóa

Vùng Cảnh sát biển 4 Trực sẵn sàng chiến đấu Phú Quốc Tết Nguyên đán tàu cảnh sát biển 9003

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn