Khóa học đào tạo an ninh mạng cho các lãnh đạo và giám đốc điều hành doanh nghiệp

Để thúc đẩy văn hóa bảo mật trong doanh nghiệp, chương trình đào tạo sẽ nâng cao nhận thức về bối cảnh đe dọa an ninh mạng và giới thiệu cách vận dụng các kỹ năng cần thiết trong lĩnh vực an ninh mạng, vì các vụ tấn công mạng thành công sẽ ảnh hưởng đến hệ thống CNTT của doanh nghiệp, từ việc tạo những gián đoạn nhỏ cho đến khả năng gây tổn thất lớn cho toàn bộ doanh nghiệp.

Khóa học đào tạo Cybersecurity for Executives Online Training được phát triển bởi các nhà quản lý cấp cao và các chuyên gia an ninh mạng hàng đầu của Kaspersky. Những học viên tham gia khóa học sẽ được tiếp cận những kiến thức cơ bản về an ninh mạng thông qua những video trực tuyến kèm gia sư hướng dẫn, bao gồm 6 chuyên đề chính: Giới thiệu về an ninh mạng; Những rủi ro mạng đối với doanh nghiệp; Tấn công mạng và công cụ của kẻ tấn công; Bảo vệ bản thân và doanh nghiệp khỏi các cuộc tấn công mạng; Quản lý hậu quả của các cuộc tấn công mạng; Tương lai của an ninh mạng….