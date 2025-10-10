Khởi công Trung tâm phân loại hàng hóa lớn nhất Đông Nam Á tại Hưng Yên

Frasers Property Vietnam, một trong những nhà phát triển bất động sản đa ngành hàng đầu tại Việt Nam, cùng với SPX Express (SPX), chính thức khởi công Trung tâm phân loại hàng hóa của SPX tại Trung tâm công nghiệp Industrial Centre Yên Mỹ, Hưng Yên.

Lễ khởi công trung tâm phân loại hàng hóa tại Hưng Yên

Trung tâm do Frasers Property thiết kế có tổng diện tích 170.000 m², là dự án xây dựng theo yêu cầu (built-to-suit) đầu tiên tại Việt Nam áp dụng mô hình cross-dock hai tầng, với luồng giao thông hoàn toàn độc lập trên các tầng khác nhau. Với 158 cửa bốc dỡ, kết nối trực tiếp với hơn 700 điểm phân loại trên toàn quốc, có khả năng xử lý lên đến 7 triệu bưu kiện mỗi ngày. Đây được xem là thành trung tâm phân loại tự động lớn nhất của SPX tại khu vực Đông Nam Á. Với việc trang bị hệ thống phân loại tự động hóa công suất khổng lồ lên đến 7 triệu bưu kiện mỗi ngày, sẽ tạo ra hơn 3.000 cơ hội việc làm mới cho người lao động địa phương. Dự án dự kiến hoàn thành vào quý IV năm 2026 và chính thức vận hành từ năm 2027.

Ông Edwin Tan, Phó Tổng Giám đốc Frasers Property Vietnam, kiêm Giám đốc Điều hành Khối Công nghiệp & Logistics (Đông Nam Á), chia sẻ: “Chúng tôi rất vui mừng khi tiếp tục hợp tác cùng SPX Express trong dự án quan trọng này. Thành tích vững chắc của Frasers Property tại Việt Nam đã giúp nhiều tập đoàn đa quốc gia xây dựng và phát triển bền vững hoạt động sản xuất cũng như chuỗi cung ứng tại thị trường. Dự án xây dựng theo yêu cầu với quy mô là trung tâm phân loại tự động lớn nhất Đông Nam Á của SPX chính là minh chứng rõ nét cho cam kết của chúng tôi trong việc mang đến những giải pháp hàng đầu, giúp khách hàng mở rộng hiệu quả và nắm bắt cơ hội mới trong khu vực.”

Industrial Centre Yên Mỹ, giai đoạn 1

Dự án logictics tại Hưng Yên cũng tiếp nối thành công từ trung tâm logistics 106.000 m² tại phường Bình Dương, TPHCM do Frasers Property hợp tác cùng SPX Express phát triển. Hai công trình trọng điểm tại Hưng Yên và TP. Hồ Chí Minh tạo thành mạng lưới logistics Bắc – Nam chiến lược, góp phần tăng cường kết nối và thiết lập tiêu chuẩn mới cho hạ tầng logistics tại Việt Nam, đồng thời củng cố mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa hai doanh nghiệp. Chứng minh năng lực của nhà đầu tư bất động sản công nghiệp Frasers Property.