Khởi động ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông năm 2023

Ngày 29-10, tại tỉnh Cà Mau, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp cùng Ủy ban ATGT Quốc gia và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông năm 2023 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”.

Tại ngày hội, anh Trần Hữu, Trưởng Ban thanh niên Công nhân và Đô thị Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh kêu gọi: Các đoàn viên thanh niên hãy tích cực hưởng ứng cuộc vận động thanh niên với văn hoá giao thông bằng những việc làm cụ thể; tự giác chấp hành pháp luật giao thông, ứng xử thân thiện khi tham gia giao thông, nhường chỗ ngồi cho người tàn tật, người già, phụ nữ có thai và trẻ em trên các phương tiện giao thông công cộng; hạn chế dùng còi chỗ đông người; không tham gia đua xe trái phép và điều khiển phương tiện sau khi đã uống rượu bia.

“Tất cả những điều này sẽ góp phần giúp các bạn trẻ tham gia giao thông văn minh, an toàn. Bởi, đằng sau tay lái của các bạn là cả một gia đình thân yêu luôn chờ đón các bạn”, anh Trần Hữu chia sẻ.

Thống kê trong năm 2023 cho thấy, nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông đường bộ do chạy quá tốc độ quy định, đi không đúng phần đường, làn đường, tránh vượt sai quy định, chuyển hướng không đảm bảo an toàn, không có giấy phép lái xe, sử dụng rượu bia… khi tham gia giao thông gây ra bởi thanh thiếu niên là hơn 40%.

Dịp này, ban tổ chức trao tặng 20 suất quà, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, con của thân nhân bị tai nạn giao thông, tử vong vì tai nạn giao thông vượt khó vươn lên trong học tập; lãnh đạo tỉnh Cà Mau trao tặng 10 suất quà, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng nhằm chia sẻ nỗi đau mất mát của các gia đình có nạn nhân bị tai nạn giao thông và Ban ATGT tỉnh Cà Mau trao tặng 3.000 quyển tập để cùng với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thực hiện chương trình “Tiếp sức đến trường”.

Ngoài ra, ngày hội còn ra mắt 3 đội hình thanh niên tình nguyện gồm: đội hình ống kính thanh niên an toàn giao thông; đội thanh niên phản ứng nhanh an toàn giao thông; đội hình tuyên truyền an toàn giao thông với 45 thành viên tham gia.

Ngay sau nghi thức bấm nút khởi động ngày hội, Ủy ban ATGT Quốc gia và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể tỉnh Cà Mau đã đến thăm và tặng quà cho 1 hộ gia đình có người thân bị tai nạn giao thông tại phường 4, TP Cà Mau.