Khởi động thị trường đồng phục học sinh

So với năm ngoái, giá các loại đồng phục may sẵn có tăng nhẹ, nhưng chất lượng, mẫu mã đồng phục năm nay có nhiều cải tiến và được người tiêu dùng đánh giá cao.

Sản phẩm đa dạng, giá ổn định

Tại TPHCM, từ giữa tháng 7-2023, thị trường đồng phục học sinh đã bắt đầu khởi động để đón đầu xu hướng mua sắm cho con em của người tiêu dùng trên địa bàn. Ghi nhận tại các siêu thị, cửa hàng chuyên bán đồng phục học sinh cho thấy, hiện trên thị trường, đồng phục học sinh may sẵn phần lớn dành cho đối tượng học sinh tiểu học và THCS.

Về chất liệu vải phổ biến để may đồng phục là kate, các loại vải cotton và chất liệu có độ mềm rũ. Về mẫu mã, đối với học sinh nữ tiểu học, các sản phẩm thường là đầm, váy áo lẻ; học sinh nam tiểu học có đồng phục là quần tây, quần short, áo sơ-mi. Còn đồng phục của học sinh THCS là quần tây sậm màu, áo trắng cho cả nam và nữ; đồng phục của học sinh THPT, tùy trường sẽ có mẫu khác nhau song phổ biến là đầm, áo sơ-mi trắng, quần tây. Về giá cả, tùy theo chất liệu vải, kích cỡ size sẽ có mức giá khác nhau. Tuy nhiên, mức phổ biến với đầm đồng phục giá từ 140.000 đồng/cái trở lên, áo sơ-mi nam 80.000 - 120.000 đồng/cái, quần tây nam khoảng 150.000 đồng/cái…

Theo giới kinh doanh, thị trường đồng phục học sinh có những thương hiệu Việt uy tín như Việt Tiến, Sanding, Minh Hiền, Việt Thắng. Ngoài ra, còn có các cơ sở gia công, may mặc nhỏ và người bán quần áo may sẵn ở chợ lấy hàng từ các điểm gia công về kinh doanh. Tuy vậy, chất lượng và mẫu mã đồng phục học sinh năm nay có nhiều cải tiến để đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của khách hàng. So với năm ngoái, giá bán sản phẩm năm nay được điều chỉnh tăng nhẹ 15%-20%, tùy loại, do các chi phí nguyên vật liệu đầu vào, giá nhân công đều tăng.

Mua sớm để cân đối chi tiêu

Theo ghi nhận, mặc dù giữa tháng 8-2023 TPHCM mới có thông báo chi tiết về lịch khai trường, tuy nhiên thời điểm này đã có nhiều phụ huynh mua sắm đồng phục trước. Anh Nguyễn Thanh Minh, ngụ quận 12, TPHCM có con đang học lớp 5 - chia sẻ, cuối tuần trước anh đã ghé siêu thị Co.opmart Nguyễn Ảnh Thủ tìm đồng phục cho con gái và tìm được sản phẩm khá ưng ý với giá trên 150.000 đồng/bộ.

“Tôi chọn mua đồng phục sớm để đỡ dồn các khoản chi phí vào đầu năm học. Thêm nữa, tôi mua sớm để dễ dàng chọn lựa sản phẩm có chất lượng hơn cho con”, anh Minh cho biết.

Theo anh Minh, thị trường đồng phục ngày càng có nhiều sản phẩm may sẵn, kiểu dáng ngày càng đẹp, đa dạng chủng loại, giá phải chăng. Trong khi đó, chị Ngô Mỹ Trang, ngụ TP Thủ Đức, cho biết, sở dĩ chị chọn mua sắm đồng phục từ sớm cho con để không cập rập và nếu không vừa cửa hàng sẽ hỗ trợ đổi hoặc sửa lại cho bé.

“Cháu mới học cấp 1 nên tôi toàn mua đồ may sẵn cho tiện. Mẫu mã, kiểu dáng khá đa dạng, chất liệu phù hợp với học sinh. Như bộ đồng phục của con gái, tôi chọn chất liệu kate silk mát, dễ thấm mồ hôi. Giá cả tuy có tăng nhẹ so với năm trước nhưng chấp nhận được”, chị Trang nói.

Chia sẻ về sức mua đồng phục hiện nay, nhiều cửa hàng, siêu thị cho biết, lượng khách mua sắm đồng phục đã bắt đầu tăng nhẹ, tập trung vào phân khúc giá tầm trung. Giới kinh doanh dự báo, từ tháng 8 trở đi, thị trường đồng phục sẽ sôi động hơn bởi khi đó các trường bắt đầu thông báo lịch học chính thức.