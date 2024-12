Khởi tố 16 đối tượng trong vụ tạo dựng hàng loạt bệnh án tâm thần giả

Thiếu tướng Phan Mạnh Trường (Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an) thông tin, cơ quan điều tra đã khởi tố 16 đối tượng, trong đó có 12 đối tượng là nhân viên, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Chiều 26-12, tại buổi họp báo do Bộ Công an tổ chức, Thiếu tướng Phan Mạnh Trường cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 16 đối tượng, trong đó có 12 đối tượng là nhân viên, lãnh đạo, cựu lãnh đạo Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa (thuộc tỉnh Đồng Nai) về cùng hành vi “Môi giới hối lộ”, “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ”.

Theo Thiếu tướng Phan Mạnh Trường, các đối tượng đã lợi dụng chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước, miễn trách nhiệm hình sự với người bị bệnh tâm thần để tạo dựng nhiều bệnh án tâm thần giả. Theo lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự, thời gian qua, nhiều đối tượng phạm tội đã câu kết với một số nhân viên, lãnh đạo của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa để làm sai lệch hồ sơ, kết luận pháp y. Trong số những đối tượng này có cả đối tượng phạm tội về ma túy với khung hình phạt tử hình.

Theo Bộ Công an, hiện đơn vị đã khởi tố 16 bị can liên quan tới hành vi làm giả hồ sơ tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa

Tới nay, 1 số hành vi khác của các bị can đang được cơ quan công an điều tra làm rõ. Bộ Công an cũng chỉ đạo các lực lượng phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan rà soát, kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác giám định pháp y tâm thần để tránh bỏ lọt tội phạm cũng như chặn đứng hành vi của các y, bác sĩ trong việc lợi dụng vị trí công tác để làm sai lệch hồ sơ, kết quả giám định.

Thiếu tướng Phan Mạnh Trường khẳng định, với lĩnh vực pháp y tâm thần, hiện cả nước chỉ có 2 viện, 5 đơn vị được giám định. Đây là lĩnh vực chuyên sâu, rất khó. Các giám định viên của vụ án Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa trong thời gian dài đã phạm tội, gây hậu quả nặng nề cho xã hội, làm méo mó nghề nghiệp.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bắt tạm giam đối với 7 bác sĩ, điều dưỡng của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa để phục vụ công tác điều tra. Các bị can bị bắt giữ gồm: ông Bùi Thế Hùng (Viện trưởng); các bác sĩ Nguyễn Văn Trọng, Hà Ngọc Khánh, Phạm Văn Thắng, Nguyễn Văn Thành, Lý Thị Hoài Nam và điều dưỡng Lâm Thị Ánh Hồng.

Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa trực thuộc Bộ Y tế, được thành lập ngày 4-1-2016 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở Phân viện phía Nam thuộc Viện Pháp y tâm thần Trung ương. Đơn vị này thực hiện giám định pháp y tâm thần theo các quy định của pháp luật; quản lý, điều trị các đối tượng có rối loạn tâm thần theo quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh của các cơ quan tố tụng; khám và điều trị người bệnh tâm thần có nhu cầu; tham gia đào tạo sau đại học về chuyên ngành pháp y tâm thần; bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho bác sĩ, giám định viên pháp y tâm thần.

