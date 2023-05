Khởi tố đối tượng lừa bán cây cảnh, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Ngày 4-5, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công an huyện Thạch Hà vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Vĩnh (28 tuổi, trú tại thôn Đồng Chành, xã Thượng Ninh, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.