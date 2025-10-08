Khởi tố Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ công vì nhận hối lộ

Cơ quan Công an TP Huế đã tiến hành khám xét nơi làm việc, nơi ở của các bị can, thu giữ một số tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra.

Ngày 8-10, Công an phường Thuận Hóa (TP Huế) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Dương Đăng Khoa (Phó Giám đốc trung tâm dịch vụ công thuộc UBND phường Thuận Hóa); Hoàng Văn Thắng (chuyên viên Phòng kinh tế hạ tầng đô thị UBND phường Thuận Hoá) về tội "Nhận hối lộ", xảy ra tại UBND phường Phú Hội, TP Huế (trước đây) theo quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan chức năng đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can

Theo kết quả điều tra ban đầu, vụ việc xảy ra trong thời gian từ tháng 1-2024 đến tháng 6-2025 tại UBND phường Phú Hội (trước đây). Cơ quan công an đã tiến hành khám xét nơi làm việc, nơi ở của các bị can, thu giữ một số tài liệu, chứng cứ; đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng và củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.

VĂN THẮNG