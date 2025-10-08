Pháp luật

Khởi tố Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ công vì nhận hối lộ

SGGPO

Cơ quan Công an TP Huế đã tiến hành khám xét nơi làm việc, nơi ở của các bị can, thu giữ một số tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra.

Ngày 8-10, Công an phường Thuận Hóa (TP Huế) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Dương Đăng Khoa (Phó Giám đốc trung tâm dịch vụ công thuộc UBND phường Thuận Hóa); Hoàng Văn Thắng (chuyên viên Phòng kinh tế hạ tầng đô thị UBND phường Thuận Hoá) về tội "Nhận hối lộ", xảy ra tại UBND phường Phú Hội, TP Huế (trước đây) theo quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.

IMG_20251008_165053.jpg
IMG_20251008_165045.jpg
Cơ quan chức năng đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can

Theo kết quả điều tra ban đầu, vụ việc xảy ra trong thời gian từ tháng 1-2024 đến tháng 6-2025 tại UBND phường Phú Hội (trước đây). Cơ quan công an đã tiến hành khám xét nơi làm việc, nơi ở của các bị can, thu giữ một số tài liệu, chứng cứ; đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng và củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan
VĂN THẮNG

Từ khóa

Công an phường Thuận Hóa Dương Đăng Khoa Hoàng Văn Thắng Công an TP Huế Tống đạt Huế Hối lộ Bắt tạm giam Chuyên viên

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn