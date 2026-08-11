Khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối tượng đánh chú tiểu tại chùa Bầu

Cơ quan công an xác định Nguyễn Thế Duy (sinh năm 2001, trú tại xã Vạn Thắng, tỉnh Khánh Hòa), hiện đang tu tập tại chùa Bầu Phật Quang Tự (còn gọi là chùa Bầu, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ), là người có hành vi đánh 5 chú tiểu gây thương tích.

Chiều 11-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thế Duy về tội “Cố ý gây thương tích”, quy định tại Điều 134, Bộ luật Hình sự.

Hình ảnh ghi lại vụ việc. Ảnh cắt từ clip

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, trước đó, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 10-8, Công an phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ tiếp nhận trình báo của người dân về việc 5 chú tiểu tại chùa Bầu Phật Quang Tự có dấu hiệu bị đánh gây thương tích trên cơ thể. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Vĩnh Phúc khẩn trương xác minh thông tin và báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ.

Ngay trong sáng 10-8, khi nắm được vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp Công an phường Vĩnh Phúc xác minh thu thập tài liệu, chứng cứ làm rõ hành vi của đối tượng, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; đồng thời đưa các cháu đi giám định thương tích.

Qua điều tra, xác minh, Cơ quan công an xác định Nguyễn Thế Duy là người có hành vi đánh 5 chú tiểu gây thương tích.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, chiều 11-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thế Duy. Tại cơ quan công an, Nguyễn Thế Duy khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Các đơn vị nghiệp vụ cũng đang tiếp tục xác minh, làm rõ mức độ và trách nhiệm của người trực tiếp quay lại vụ việc nhưng không có hành động can ngăn, ngăn chặn hành vi của đối tượng, không kịp thời thực hiện biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ an toàn cho các trẻ em.

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ĐỖ TRUNG