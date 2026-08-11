Pháp luật

Chuyển công an điều tra vụ các chủ trại heo sử dụng chất cấm

SGGPO

Ngày 11-8, Sở NN-MT TP Đồng Nai cho biết đã chuyển hồ sơ vụ các hộ dân sử dụng chất cấm trong chăn nuôi sang Cơ quan CSĐT, Công an TP Đồng Nai để tiếp tục điều tra.

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Cán bộ thú y lấy mẫu kiểm tra tại cơ sở chăn nuôi heo trên địa bàn TP Đồng Nai. Ảnh: CTV

Từ ngày 28-7 đến ngày 5-8, Sở NN-MT TP Đồng Nai chủ trì, phối hợp các cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện 2 trang trại heo của bà N.T.L.H. (chủ hộ kinh doanh L.H tại khu phố Vĩnh An 2, phường Trị An) đang nuôi 219 con heo thịt, trọng lượng từ 120 - 150kg/con.

Cơ quan chức năng cũng kiểm tra trang trại của ông N.V.H. (phường Dầu Giây), ghi nhận cơ sở đang nuôi 715 con heo thịt, trọng lượng từ 120 - 130kg/con, trong đó có một số con heo bị bệnh dịch tả heo châu Phi.

Tiếp tục kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện thêm trang trại của bà N.H.T.T. (phường Dầu Giây) đang nuôi 1.067 con heo thịt, trọng lượng từ 120 - 130kg/con, có kết quả định lượng vượt ngưỡng cho phép với chất Salbutamol.

Theo Sở NN-MT TP Đồng Nai, các cá nhân trên không đăng ký kê khai chăn nuôi mà thu mua heo thịt có trọng lượng từ 90 - 100kg/con, sau đó dùng chất cấm trong chăn nuôi trộn với cám viên cho ăn để tăng trọng nhanh.

Xét thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn thực phẩm và tính chất nguy hiểm của nhóm đối tượng sử dụng chất cấm trong chăn nuôi để trục lợi, gây mất an toàn thực phẩm, ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng, Sở NN-MT TP Đồng Nai chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan CSĐT, Công an TP Đồng Nai, để tiếp tục xử lý.

Trước đó, qua tiếp nhận thông tin từ cơ quan chức năng của TPHCM về việc phát hiện 201 con heo thịt trên 2 xe tải vận chuyển từ TP Đồng Nai đến phường Đông Hòa (TPHCM) để giết mổ dương tính với Salbutamol, Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản TP Đồng Nai đã thành lập đoàn kiểm tra, xác minh tại các cơ sở trên.

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