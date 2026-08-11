Xác minh thông tin bé trai bị đánh tại chùa Bầu (Phú Thọ)

Chiều 11-8, các cơ quan chức năng phường Vĩnh Phúc và tỉnh Phú Thọ đang xác minh thông tin về clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh người đàn ông mặc áo nâu giống nhà sư, dùng roi đánh liên tiếp vào người một bé trai.

Trước đó, trưa cùng ngày, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một bé trai bị người đàn ông mặc áo nâu giống với nhà sư đánh liên tiếp vào người, mặc cho bé liên tục van xin "con đau rồi".

Liên quan sự việc này, trao đổi với phóng viên Báo SGGP, Đại đức Thích Nguyên Chính, Phó Chánh Thường trực Văn phòng 1 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam xác nhận thông tin và cho biết, hiện giáo hội đang đề nghị nhà chùa báo cáo sự việc và sẽ thông tin với báo chí trong thời gian sớm nhất.

Hình ảnh người đàn ông cầm roi đánh bé trai được cho là trong chùa tại Phú Thọ. Ảnh cắt từ clip

Trong khi đó, cổng thông tin Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng bài viết thông tin, người "đàn ông mặc áo nâu" là một phật tử, được trụ trì cạo tóc, cho làm công quả tại chùa và thường được gọi là “chú tiểu”. Bộ phận truyền thông nhà chùa cho biết, cơ quan chức năng đã tạm giữ hình sự người này, đồng thời đưa cháu bé đi giám định thương tích. Hiện cơ quan chức năng chưa công bố cụ thể về các biện pháp tố tụng liên quan.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông có văn bản đề nghị các cơ quan liên quan xác minh, làm rõ thông tin như mạng xã hội phản ánh, lan truyền clip trước đó và báo cáo UBND tỉnh trong ngày 11-8.

Liên quan sự việc trên, trao đổi thêm với phóng viên Báo SGGP, ông Nguyễn Việt Cường, Chánh Văn phòng Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Phú Thọ cho biết, ngay sau xảy ra sự việc, thông tin lan truyền trên mạng, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo sở để tiếp tục xác minh, làm rõ.

“Lãnh đạo sở đã giao các bộ phận chuyên môn xuống phường Vĩnh Phúc làm việc, nắm thông tin và sẽ có báo cáo UBND tỉnh trong ngày hôm nay”, ông Cường cho biết.

ĐỖ TRUNG - VĨNH XUÂN