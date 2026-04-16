Không cần đi xa, đây là 3 điểm đến tại Nam Bộ 'hot' bậc nhất trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5

Cách TPHCM không xa, ba điểm đến với những trải nghiệm mang tính “độc bản” này đang trở thành xu hướng cho du lịch dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ lễ 30-4 & 1-5 năm nay.

Đi chợ bằng lá tại núi Bà Đen, Tây Ninh

Kỳ nghỉ dài năm nay, đỉnh núi Bà Đen tại Tây Ninh tiếp tục khẳng định sức hút khi đan xen tài tình giữa nhịp điệu văn hóa bản địa rộn rã và những khoảnh khắc tự hào thiêng liêng.

Ngay từ giữa tháng 4, hòa chung không khí đón Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay, du khách hành hương lên đỉnh núi sẽ được hòa mình vào các điệu múa trống Chhay dăm nghệ thuật, nhạc ngũ âm truyền thống của người Khmer. Nét văn hóa hiếu khách càng được lan tỏa khi Sun World Ba Den Mountain tổ chức trao quà, lì xì chúc Tết không chỉ cho du khách mà còn cho đội ngũ nhân viên người Khmer.

Các gia đình có thể hòa mình vào cùng điệu múa trống Chhay dăm nghệ thuật tại Sun World Ba Den Mountain

Tiến dần đến đại lễ 30-4, nóc nhà Nam Bộ chính thức khoác lên mình sắc đỏ tự hào. Từ ngày 21-4 đến 30-5, du khách có thể ghé thăm Không gian triển lãm "Ký ức tự hào", tái hiện lại những cột mốc lịch sử tại mảnh đất linh thiêng núi Bà, "con mắt thần" trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Đặc biệt, đúng 6g30 sáng 30-4, nghi thức Lễ thượng cờ trang nghiêm sẽ diễn ra tại Quảng trường đỉnh núi, mang đến những giây phút lắng đọng và tự hào dân tộc.

Hành trình trải nghiệm còn được nối dài với "Trải nghiệm ẩm thực tiền tuyến" hoàn toàn miễn phí tại khu vực Ký ức Tây Ninh (từ 30-4 đến 3-5) và các suất biểu diễn nghệ thuật đặc sắc tại Sân khấu Tâm An vào các buổi sáng.

Trải nghiệm mua sắm bằng lá bồ đề độc đáo chỉ có tại núi Bà Đen, Tây Ninh

Chiều xuống, quảng trường trên đỉnh núi sẽ trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết với 4 phiên chợ Lá Bà Đen (vào các ngày 25 đến 26-4 và 30-4 đến 1-5). Đây là phiên chợ “độc lạ” được khai sinh tại Tây Ninh, nơi du khách đi chợ bằng lá thay tiền và mua các món ăn mang đậm hương vị bản địa. Khi đi cáp treo lên núi Bà Đen, mỗi du khách sẽ được tặng miễn phí một lá bồ đề để mua đồ ăn, giữa một không gian chợ mang phong cách tiền tuyến, cùng hoà vào không khí hứng khởi của các điệu múa và các trò chơi dân gian sôi động.

Giải nhiệt mùa hè tại công viên nước kỷ lục thế giới ở Vũng Tàu

Nếu Tây Ninh mang đậm sắc màu văn hóa truyền thống, thì Vũng Tàu lại là tọa độ bùng nổ năng lượng, mở đầu cho một mùa hè sôi động. Đón kỳ nghỉ lễ dài ngày, công viên nước Aqua Adventure thuộc Sun World Vũng Tàu sẽ chính thức mở cửa tất cả các ngày trong tuần từ 17-4, mang đến một hệ sinh thái giải trí quy mô 15 hecta rợp bóng dừa xanh.

Trò chơi đạt kỷ lục Guiness ngay ngày khai trương công viên nước Aqua Adventure, Sun World Vung Tau

Sở hữu những kỷ lục ấn tượng, công viên nước này hứa hẹn làm thỏa mãn những tín đồ đam mê cảm giác mạnh. Điểm nhấn phải kể đến "Thuyền nhân giao đấu" – trò chơi đạt kỷ lục siêu đường đua nước 10 làn trượt đầu tiên trên thế giới, cho phép 10 người cùng lúc tham gia tranh tài tốc độ. Trong khi đó, "Ốc đảo phiêu lưu" xác lập kỷ lục là tàu lượn nước siêu tốc dành cho trẻ em dài nhất thế giới sẽ là thỏi nam châm hút các vị khách nhí. Bên cạnh đó, hệ thống tàu lượn nước (Water Coaster) dài gần 100m uốn lượn hay Vịnh phồn hoa – bể tạo sóng khổng lồ rộng 6.000m² với những con sóng cao tới 2,2m sẽ là không gian giải nhiệt lý tưởng và an toàn.

Sau khi chinh phục dòng sông thử thách Hải lưu vô cực đầu tiên tại Việt Nam, du khách có thể thả mình thư giãn trên dòng sông lười dài 650m. Với mức giá vé linh hoạt (ngày thường 199.000 đồng, dịp lễ 300.000 đồng/người lớn) cùng hệ thống nhà hàng buffet hiện đại, đây chắc chắn là điểm đến "không thể thiếu" để đánh bay cái nóng phương Nam trong dịp nghỉ lễ này.

Xem 2 màn pháo hoa hàng đêm tại Phú Quốc

Với những người tìm kiếm một điểm đến có “tất cả trong một” thì đảo ngọc Phú Quốc chính là một thiên đường. Bắt đầu ngày mới, du khách vi vu cáp treo ba dây dài nhất thế giới đến Sun World Hon Thom, bung tỏa năng lượng tại công viên nước Aquatopia, thử thách với trò tàu lượn siêu tốc bằng gỗ "Mộc Xà Thịnh Nộ" và nạp lại sức lực tại nhà hàng buffet Mango.

Cầu Hôn tại trung tâm Thị trấn Hoàng Hôn, Phú Quốc

Trở về Thị trấn Hoàng Hôn vào chiều muộn, khoảnh khắc dạo bước trên Cầu Hôn đón mặt trời lặn là một trải nghiệm đậm chất Châu Âu lãng mạn. Và nếu ở nơi khác hoàng hôn là lúc nhịp sống lắng dịu, thì tại Nam đảo, đó là lúc đánh thức một "hòn đảo không ngủ". Du khách sẽ được cuốn vào sự cuồng nhiệt của chợ đêm VUI-Fest, nhâm nhi bia thủ công Sun Bavaria GastroPub hay thưởng thức bánh Pháp Maison Kayser dưới ánh đèn lung linh.

2 màn pháo hoa mỗi đêm đã trở thành “đặc sản” của cư dân trên đảo Ngọc

Đỉnh cao của hành trình chính là "chữ ký thị giác" độc bản: đại tiệc pháo hoa rực rỡ diễn ra mỗi tối. Với hai show diễn đa phương tiện "Nụ hôn của Biển cả" và "Bản giao hưởng đại dương", bầu trời đêm Phú Quốc được thắp sáng bởi hai màn trình diễn pháo hoa ngoạn mục hàng đêm. Khoảnh khắc ngắm nhìn pháo hoa bung nở giữa đại dương từ Cầu Hôn, bãi biển Vịnh Hoàng Hôn hay nhà hàng bia Sun Bavaria GastroPub chắc chắn sẽ là cái kết viên mãn nhất cho kỳ nghỉ rực rỡ của mọi gia đình.