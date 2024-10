Tối 31-10, Công an quận Tân Bình (TPHCM) đang lấy lời khai ông L.N.T.M. (sinh năm 1989, ngụ quận Tân Bình) vì có hành vi dọa châm xăng đốt nhà trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 17 giờ cùng ngày, Công an quận Tân Bình nhận được tin báo của người dân về việc ông M. mang can xăng lên căn phòng tại tầng 3 của ngôi nhà ở đường Phạm Phú Thứ (phường 11) dùng vật dụng chặn cửa, cố thủ, đe dọa đốt nhà.

Lực lượng chức năng khống chế người đàn ông dọa châm xăng đốt nhà ở quận Tân Bình

Công an quận Tân Bình đã điều động 2 xe chữa cháy cùng 13 cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường. Sau khi có mặt, lực lượng chức năng đã tìm cách tiếp cận ông M. để vận động thuyết phục.

Khoảng 25 phút sau, lực lượng chức năng đã tiếp cận, khống chế và đưa ông M. ra ngoài an toàn, đảm bảo an toàn cho người và tài sản trong ngôi nhà. Tại hiện trường, công an thu giữ can xăng.

CHÍ THẠCH