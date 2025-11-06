Không để người dân lo ngại việc rò rỉ dữ liệu cá nhân

Các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ, chiều 6-11. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Thảo luận về dự án Luật Chuyển đổi số, các ĐB cho rằng, đây là dự án luật khó, thực tế cũng rất ít nước trên thế giới có riêng một đạo luật về chuyển đổi số. Do vậy, các ĐB đánh giá cao sự chuẩn bị của Chính phủ và cũng chia sẻ với cơ quan soạn thảo bởi chúng ta tiên phong, đi đầu trong việc ban hành Luật Chuyển đổi số nên có những thách thức lớn cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng để xây dựng được một đạo luật tốt làm nền tảng cho chuyển đổi số mạnh mẽ trong thời gian tới.

Về dự án Luật Chuyển đổi số, ĐB Nguyễn Thị Mai Thoa (Hải Phòng) quan tâm tới nội dung bảo vệ trẻ em trên môi trường số, đề nghị rà soát lại các quy định để bảo đảm tránh trùng lắp với các quy định tại Luật An ninh mạng.

Cụ thể, ĐB Nguyễn Thị Mai Thoa đề nghị với các quy định về trách nhiệm của nhà trường, xã hội trong dự thảo cần có quy định cụ thể trao trách nhiệm cho cơ quan có thẩm quyền phát triển chương trình giáo dục phổ thông; xây dựng chương trình giáo dục về chuyển đổi số để đưa vào giáo dục tại các bậc học, cấp học, nhất là các bậc bắt buộc như THCS; đồng thời giao cho các nhà trường ban hành bộ quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số đối với trẻ em. Bên cạnh đó, các thầy cô giáo cũng có trách nhiệm định hướng, hỗ trợ học sinh thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình khi tham gia trên môi trường số.

ĐB Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Phòng) nghiên cứu dự thảo Luật Chuyển đổi số và đề nghị rà soát lại toàn bộ thuật ngữ. Cụ thể như trong điều 3 giải thích từ ngữ chưa thật thuyết phục, ví như đồng nhất chuyển đổi số với số hóa là chưa đúng bản chất; hay như giải thích từ ngữ môi trường số trùng với môi trường điện tử của Luật Giao dịch điện tử…

ĐB Nguyễn Mạnh Hùng (Cần Thơ) cũng cho biết, qua trao đổi với các chuyên gia và đối chiếu với các quy chuẩn chung thì một số từ ngữ trong dự thảo Luật tương đối khó hiểu. Thế nào là kinh tế số, thế nào là xã hội số? Khái niệm cũng chưa thật sự chính xác lắm vì chuyển đổi số tác động toàn diện các mặt, các lĩnh vực. Vì thế, ĐB đề nghị nghiên cứu, điều chỉnh lại về định nghĩa, giải thích từ ngữ liên quan đến kinh tế số và xã hội số.

ĐB Nguyễn Thị Lệ (TPHCM) quan tâm vấn đề dữ liệu cá nhân, phải bảo đảm an toàn thông tin. Thực tế người dân lo ngại việc rò rỉ dữ liệu. ĐB đề nghị bổ sung trách nhiệm của cơ quan nhà nước nếu để rò rỉ dữ liệu của cá nhân. Với nền tảng xuyên biên giới có hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam, phải đặt văn phòng tại Việt Nam, có trách nhiệm về xuất xứ, chất lượng hàng hóa giao dịch.

ĐB Nguyễn Thị Lệ cũng cho rằng, cần tăng cường giáo dục kỹ năng số, đưa vào trường học; ban hành chuẩn năng lực số; có chế tài xử lý nghiêm trọng đối với các nền tảng mạng xã hội phát tán tin giả, tin xấu độc.

ĐB Lê Quang Tùng (Cần Thơ) lưu ý, mặt bằng chuyển đổi số của nước ta hiện nay là không đồng đều, đặc biệt là ở các địa phương có điều kiện kinh tế khó khăn thì chuyển đổi số có rất nhiều khó khăn. Do đó, Luật Chuyển đổi số phải có các chính sách để thu hút các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án đầu tư phát triển hạ tầng phục vụ chuyển đổi số cho các địa phương còn khó khăn về kinh tế - xã hội.

