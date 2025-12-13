Sinh viên tìm hiểu công nghệ thân thiện môi trường trên ô tô, xe máy

Sinh viên được tìm hiểu giải pháp công nghệ giảm phát thải cho xe máy và công nghệ mới trên ô tô điện, bên lề hội thảo “Chuyển động xanh – Giải pháp công nghệ vì môi trường bền vững”.

Ngày 13-12, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương phối hợp tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Chuyển động xanh – Giải pháp công nghệ vì môi trường bền vững”.

Dự hội thảo có hơn 200 cán bộ, giáo viên, sinh viên của trường cùng đại diện các doanh nghiệp công nghệ.

TS. Lê Văn Út – Trợ lý Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Văn Lang về nghiên cứu khoa học truyền đạt nội dung liên quan vai trò của nghiên cứu khoa học sinh viên

Tại hội thảo, các đại biểu đã cùng tìm hiểu giải pháp công nghệ FECO X3 - thiết bị hỗ trợ giảm phát thải khí thải cho xe máy. Nội dung trao đổi tập trung vào thực trạng khí thải xe máy và yêu cầu bảo vệ môi trường, nguyên lý công nghệ nano bán dẫn, cơ chế giảm khí thải, tối ưu nhiên liệu và nâng cao hiệu suất vận hành.

Đại diện hãng ô tô điện BYD trình bày các công nghệ mới

Bên cạnh đó, hội thảo cũng giới thiệu các công nghệ mới trên ô tô điện của hãng BYD, gồm công nghệ pin thế hệ mới, các hệ thống hỗ trợ lái, an toàn chủ động và hệ sinh thái phần mềm trên ô tô điện. Sinh viên khoa Công nghệ kỹ thuật ô tô cũng tham gia trình bày các ý tưởng, giải pháp thiết thực xoay quanh chủ đề chuyển động xanh.

Sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương tham gia hội thảo

Ngoài ra, tại chương trình, sinh viên được trải nghiệm đo kiểm khí thải phương tiện, hướng dẫn quy trình kiểm tra an toàn và chuẩn bị phương tiện, thực hành cách đọc dữ liệu trên xe máy (đo – phân tích thông số CO, HC), trải nghiệm các dòng xe điện đến từ BYD.

Sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương trải nghiệm thực tế xe điện BYD

CAO SƠN