Tây Ninh phát triển hệ sinh thái công nghệ thiết bị bay không người lái

Chiều 15-12, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ ký kết hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phát triển các sản phẩm công nghệ chiến lược với Tập đoàn CT Group.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh và Tập đoàn CT Group thực hiện nghi thức ký kết hợp tác

Nội dung trọng tâm hợp tác là nghiên cứu hình thành khu liên hợp tập trung các nhà máy sản xuất thiết bị bay không người lái, linh kiện, bo mạch điện tử, cùng hệ thống hạ tầng thử nghiệm như sân bay chuyên dụng và hầm gió đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn nhấn mạnh, hợp tác với CT Group không chỉ thu hút đầu tư đơn thuần mà còn mở ra định hướng phát triển hệ sinh thái công nghệ thiết bị bay không người lái (UAV) tại Tây Ninh.

Đây được xem là hướng đi phù hợp với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh của địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn phát biểu tại lễ ký kết

Tỉnh cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi về thủ tục, cơ chế và môi trường đầu tư để doanh nghiệp triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác; kỳ vọng doanh nghiệp sớm cụ thể hóa các thỏa thuận thành dự án khả thi, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội bền vững cho Tây Ninh.

QUANG VINH