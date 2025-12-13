Sáng 13-12, Ban quản lý Khu công nghệ cao TPHCM (SHTP), Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao (SHTP-IC) cùng các đơn vị phối hợp tổ chức vòng chung kết, trao giải cuộc thi Sáng kiến xây dựng thành phố thông minh - Smart City 2025.

Các đội thi ở bảng dự án/doanh nghiệp thuyết trình dự án

Smart City 2025 hướng tới mục tiêu tìm kiếm các giải pháp ứng dụng trong xây dựng đô thị thông minh, chuyển đổi kép (số hóa - xanh hóa) và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Theo ban tổ chức, năm nay bảng thi dành cho dự án/doanh nghiệp khởi nghiệp thu hút gần 100 dự án ở khắp cả nước tham gia, với nhiều giải pháp ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo, tập trung giải quyết các vấn đề cấp bách của đô thị thông minh.

Chung kết Drone Soccer dành cho học sinh THCS

Ở bảng thi Drone Soccer dành cho học sinh THCS, có 8 đội lọt vào vòng chung kết. Ngoài giải thưởng từ ban tổ chức, các thí sinh xuất sắc có cơ hội gia nhập đội tuyển HDFPV - Drone Soccer Việt Nam; tham gia giải đấu DroneSoccer quốc tế dự kiến được tổ chức tại Malaysia hoặc Hồng Kông vào năm 2026.

Đại diện ban tổ chức trao giải nhì cho dự án Nimbus Foundation

Kết quả Cuộc thi Smart City 2025 cụ thể như sau:

Ở bảng doanh nghiệp/dự án đổi mới sáng tạo: Giải nhì được trao cho dự án Nimbus Foundation – viên nén từ vỏ tỏi (không có giải nhất).

Giải Ba thuộc về dự án Phát triển thương mại hóa LATOR, hệ thống lên men linh hoạt vi sinh vật Enzymes ứng dụng trong nông nghiệp; dự án Grac smart city waste platforn - nền tảng quản lý rác thải. Ngoài ra, ban tổ chức trao 4 giải khuyến khích cho các đội có tiềm năng.

Ban tổ chức trao giải cho bảng thi đấu Drone Soccer

Ở bảng thi đấu Drone Soccer cho học sinh: Giải nhất thuộc về đội của CLB DroneSoccer Việt Nam phối hợp cùng học sinh Trường THCS Trần Văn Ơn, giải nhì thuộc về đội THCS Nguyễn Du và giải ba thuộc về đội THCS Trần Quốc Toản.

Ban tổ chức trao thêm 5 giải thưởng phụ, khích lệ tinh thần sáng tạo cho các đội đến từ Trường THCS Nguyễn Văn Bé, THCS Hoàng Hoa Thám, THCS Trần Quốc Toản.

Ngoài giải thưởng từ ban tổ chức, các thí sinh xuất sắc sẽ có cơ hội gia nhập đội tuyển HDFPV - Drone Soccer Việt Nam; tham gia giải đấu DroneSoccer quốc tế dự kiến được tổ chức tại Malaysia hoặc Hồng Kông vào năm 2026.

BÙI TUẤN