Đổi mới sáng tạo phải trở thành động lực thực chất cho phát triển

Tối 13-12, Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam 2025 (Techfest Việt Nam 2025) với chủ đề "Khởi nghiệp sáng tạo toàn dân - Động lực tăng trưởng mới" đã khai mạc tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Sự kiện do Bộ KH-CN phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức.

Tới dự, phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ, Techfest Việt Nam là một sự kiện quan trọng nơi gieo mầm ý tưởng, hội tụ trí tuệ và lan tỏa lợi ích cho cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Thủ tướng cho biết, đây là năm thứ 11 Techfest Việt Nam được tổ chức và là lần thứ 5, Thủ tướng trực tiếp tham dự, qua đó thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp đối với lĩnh vực khởi nghiệp và sáng tạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ, đổi mới sáng tạo không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu mà phải xuất phát từ mệnh lệnh của trái tim, trở thành động lực thực chất cho phát triển. Lịch sử đã chứng minh sức sáng tạo của con người là không có điểm dừng, góp phần nâng cao năng suất lao động, không chỉ thay đổi cách sống và làm việc, mà còn trở thành động lực then chốt của tăng trưởng, chứ không đơn thuần là một khát vọng.

Thủ tướng Chính phủ cùng lãnh đạo các bộ, ngành và TP Hà Nội tham quan các gian hàng của doanh nghiệp tham gia Techfest Việt Nam 2025. Ảnh: VIẾT CHUNG

Nhấn mạnh vai trò của con người trên hành trình chinh phục những tầm cao mới, Thủ tướng khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Việt Nam đã viết nên câu chuyện thần kỳ, biến "cái không thể thành có thể", từng bước phát triển vững chắc và bền bỉ.

Trong bối cảnh nhiều biến động, kinh tế Việt Nam vẫn duy trì đà phát triển trên hầu hết lĩnh vực, thể hiện khả năng chống chịu tốt trước các tác động bên ngoài. Những thành tựu này có nhiều nguyên nhân, trong đó nổi bật là sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự kiên định về chiến lược, đồng thời đổi mới sáng tạo kịp thời, phù hợp và hiệu quả.

Thủ tướng cùng các đại biểu tham quan, nghe giới thiệu về một sản phẩm công nghệ mới. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ rõ, dù hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Việt Nam đã đạt được những kết quả bước đầu đáng khích lệ, song do xuất phát điểm chậm, nên khoảng cách so với khu vực và thế giới vẫn còn, chưa tương xứng với tiềm năng trí tuệ và năng lực của con người Việt Nam.

Do đó, Việt Nam cần có lời giải thỏa đáng cho nhiều bài toán lớn, trong đó có việc thúc đẩy gắn kết hiệu quả giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI, qua đó giúp doanh nghiệp Việt tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, để sản phẩm Việt khẳng định giá trị và vươn xa hơn trên thị trường khu vực và quốc tế. Đồng thời đẩy nhanh thương mại hóa các kết quả nghiên cứu khoa học của đội ngũ nhà khoa học, viện trường Việt Nam, tham gia vào các xu thế phát triển công nghệ mới như: bán dẫn, trí tuệ nhân tạo; sớm hình thành các cơ sở dữ liệu lớn quốc gia, phát triển thị trường dữ liệu, thúc đẩy các sản phẩm trí tuệ nhân tạo, khoa học máy tính do Việt Nam làm chủ.

Thủ tướng trò chuyện với các bạn trẻ tham gia Techfest Việt Nam 2025. Ảnh: VIẾT CHUNG

Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp cần đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực từ bậc phổ thông đến sau đại học, đồng thời phát triển các phòng thí nghiệm mở, tăng cường hợp tác chặt chẽ giữa Nhà nước - nhà trường - nhà khoa học - nhà đầu tư, nhằm sớm đưa các kết quả nghiên cứu vào ứng dụng thực tiễn.

Bên cạnh đó, cần chủ động đầu tư vào các mô hình mới, từng bước hình thành những hệ sinh thái đặc thù trong các lĩnh vực công nghệ và chiến lược, tích cực tham gia đầu tư, làm chủ và phát triển công nghệ.

Một tiết mục văn nghệ tại lễ khai mạc Techfest Việt Nam 2025. Ảnh: VIẾT CHUNG

Theo ban tổ chức, Techfest Việt Nam 2025 thu hút hơn 60.000 lượt người tham gia tới từ các tập đoàn, doanh nghiệp khởi nghiệp, quỹ đầu tư, tổ chức hỗ trợ, vườn ươm công nghệ, viện nghiên cứu, trường đại học, cùng các đại diện doanh nghiệp, tập đoàn tiêu biểu, nhà khoa học và đại biểu từ hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trong nước và quốc tế, bao gồm: Đông Nam Á, Đông Bắc Á, Trung Á, Trung Đông, Bắc Mỹ và châu Âu.

