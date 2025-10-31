Đề nghị bổ sung bảo vệ những người yếu thế vào Luật An ninh mạng

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Lê Tấn Tới cho biết, ngoài đối tượng được bảo vệ là trẻ em, cần bổ sung đối tượng là những người yếu thế để phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng.

Sáng 31-10, tại phiên làm việc của kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, báo cáo thẩm tra dự án Luật An ninh mạng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, Thượng tướng Lê Tấn Tới cho biết, bên cạnh việc cơ bản nhất trí với các nội dung được điều chỉnh trong dự thảo luật, cơ quan thẩm tra đề nghị rà soát để tránh trùng lặp với các quy định về an ninh dữ liệu, an ninh thông tin, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan đã được quy định trong Luật Dữ liệu, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, Luật Viễn thông và các luật khác về công nghệ thông tin.

Các đại biểu dự phiên làm việc buổi sáng 31-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị rà soát để bổ sung đầy đủ các hành vi bị nghiêm cấm, đặc biệt là các hành vi sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo dựng, chỉnh sửa, lan truyền thông tin sai sự thật, giả mạo danh tính nhằm vu cáo, lừa đảo, gây tổn hại an ninh quốc gia, trật tự xã hội; đề nghị không quy định lại các hành vi đã có trong Bộ luật Hình sự.

Về phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội đề nghị, ngoài việc bảo vệ trẻ em, cần bổ sung đối tượng bảo vệ là những người yếu thế như người cao tuổi, người bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự; đề nghị bổ sung quy định phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi sử dụng trí tuệ nhân tạo mô phỏng khuôn mặt để lừa đảo, bôi nhọ, giả mạo danh tính người nổi tiếng hoặc người thân của họ.

﻿Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày báo cáo thẩm tra các dự án luật. Ảnh: QUANG PHÚC

Trong lĩnh vực kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Lê Tấn Tới đề nghị rà soát kỹ nội dung cụ thể để chuyển từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm” trên cơ sở đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn về an ninh mạng (trừ các trường hợp đặc biệt) để giảm tối đa chi phí tuân thủ pháp luật, tăng tính linh hoạt; đề nghị cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, loại bỏ bớt các quy định về điều kiện cấp phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng và giấy chứng nhận hành nghề hoặc chỉ quy định khung rồi giao Chính phủ quy định chi tiết.

Trước đó, theo tờ trình do Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trình Quốc hội cho thấy, dự thảo Luật An ninh mạng gồm 9 chương, 58 điều, trong đó có 30 điều khoản kế thừa của Luật An ninh mạng năm 2018, 16 điều khoản kế thừa của Luật An toàn thông tin mạng năm 2015; 9 điều khoản hợp nhất và bổ sung 3 điều khoản mới. Những quy định được sửa đổi, bổ sung tập trung vào các vấn đề: quy định về bảo đảm an ninh dữ liệu; bổ sung quy định về trách nhiệm định danh địa chỉ IP và cung cấp cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng; bổ sung quy định về kinh phí bảo vệ an ninh mạng của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước, tổ chức chính trị; bổ sung quy định về việc khuyến khích sử dụng sản phẩm, dịch vụ công nghiệp an ninh của Việt Nam; bổ sung quy định về cấp chứng chỉ về an ninh mạng.

ĐỖ TRUNG