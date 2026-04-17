Không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM

Chiều 17-4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, MTTQ Việt Nam TPHCM; thông tin một số định hướng quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội TPHCM.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chủ tọa hội nghị.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu của các tổ chức thành viên trực thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, đặc khu.

Tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh đã quán triệt những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh đã định hướng những nội dung quan trọng để xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Trong đó, đồng chí yêu cầu, khẩn trương cụ thể hóa thành chương trình hành động, kế hoạch công tác sát thực tiễn, bảo đảm đồng bộ, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và rõ kết quả.

Việc triển khai nghị quyết cần gắn chặt với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, nhằm sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Quán triệt sâu sắc quan điểm “Dân là gốc” trong mọi hoạt động của Mặt trận, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh yêu cầu, các chương trình hành động phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, từ nhu cầu, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tôn trọng, phát huy, bảo vệ quyền làm chủ của nhân dân.

Đồng thời, không ngừng đổi mới nội dung, đa dạng về phương thức hoạt động của Mặt trận; xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận tâm huyết, trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ. Đồng thời, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn phát triển mới.

Cùng với đó, phát huy tốt vai trò và trí tuệ của các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, các trí thức, nhà khoa học, các chuyên gia, người có uy tín, có ảnh hưởng trong xã hội.

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM xác định “Mặt trận số - Bình dân học vụ số” là khâu đột phá. Đồng thời xác định rõ hai trọng tâm gồm: thực hiện dân chủ ở cơ sở, cụ thể hóa phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; tham gia thực hiện hiệu quả các nghị quyết trụ cột, nghị quyết chuyên đề của Trung ương.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cũng xác định 3 trọng điểm gồm: Xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xanh, sạch, đẹp; nâng cao vai trò trong việc thực hiện chính sách đối với người có công, chính sách an sinh xã hội và bảo trợ xã hội; xây dựng khu dân cư đoàn kết, nghĩa tình, tự quản, an toàn.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã nghe quán triệt một số nội dung trọng tâm của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các Nghị quyết chuyên đề và Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng.

Tại hội nghị, TS Dư Phước Tân, chuyên gia Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM, trình bày chuyên đề “Một số định hướng quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội TPHCM”.

