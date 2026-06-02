Chuyển hóa kết quả đối ngoại thành động lực phát triển TPHCM

Sáng 2-6, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức Hội nghị sinh hoạt chính trị thời sự, thông tin kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước, thăm chính thức Thái Lan, thăm cấp Nhà nước tới Singapore, Philippines và tham dự Đối thoại Shangri-La 2026.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chủ trì hội nghị và trực tiếp thông tin, quán triệt.

Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; cán bộ, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội.

Nâng tầm quan hệ của Việt Nam với 3 nước ASEAN

Thông tin tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phước Lộc cho biết, chuyến thăm của Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước ta tại 3 nước ASEAN diễn ra từ ngày 27-5 đến ngày 1-6 diễn ra thành công tốt đẹp, đạt ở mức cao các mục tiêu đề ra.

Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới các nước ASEAN sau thành công tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chuyến thăm càng có ý nghĩa khi diễn ra trong bối cảnh Việt Nam - Thái Lan, Việt Nam - Philippines kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; Philippines là nước Chủ tịch ASEAN 2026, Singapore là nước Chủ tịch ASEAN 2027 và Việt Nam là nước chủ nhà cấp cao APEC 2027.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul chứng kiến trao văn kiện hợp tác giữa hai bên. Ảnh: TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có chương trình làm việc phong phú, thực chất; hội đàm, hội kiến, trao đổi sâu rộng với lãnh đạo cấp cao Thái Lan, Singapore, Philippines; làm việc, tham gia các diễn đàn quan trọng với các tập đoàn, doanh nghiệp, viện nghiên cứu.

Cùng với đó là tìm hiểu các cơ sở khoa học - công nghệ tiêu biểu và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại 3 nước.

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Singapore đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân. Ảnh: TTXVN

Một điểm nhấn quan trọng là phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La 2026, là diễn đàn an ninh, quốc phòng quốc tế có uy tín, ảnh hưởng hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương, với sự tham dự của khoảng 500 đại biểu từ hơn 40 quốc gia.

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về hòa bình, an ninh quốc tế và khu vực đã thể hiện rõ quan điểm của Đảng, Nhà nước ta trước tình hình thế giới hiện nay, những thách thức đặt ra, cùng các kiến nghị, đề xuất quan trọng; được các đoàn đại biểu tham dự hội nghị và cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23, tối 29-5. Ảnh: TTXVN

Chuyến thăm đã truyền tải đậm nét thông điệp phát triển của Việt Nam tới các đối tác quan trọng trong khu vực; thể hiện rõ tư duy, nhu cầu và định hướng phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Qua đó, tiếp tục khẳng định nhất quán chủ trương của Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với các nước láng giềng, các nước ASEAN; thể hiện vai trò chủ động, tích cực, có trách nhiệm của Việt Nam trong việc cùng các nước ASEAN củng cố đoàn kết, tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN, duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Các kết quả toàn diện, có ý nghĩa chiến lược, lâu dài của chuyến thăm sẽ tạo xung lực mới mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam với Thái Lan, Singapore và Philippines.

Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

Ngay trong chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo sát sao việc triển khai các kết quả chuyến thăm.

Với tư duy, tinh thần phát triển mới của đất nước, các bộ, ngành, địa phương cần quán triệt sâu sắc các nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao ta và các nước, xây dựng chương trình, kế hoạch, dự án cụ thể triển khai các thỏa thuận cấp cao theo hướng lấy lợi ích thiết thực của nhân dân làm mục tiêu và lấy hiệu quả, kết quả cụ thể làm thước đo.

Bài học quý báu để TPHCM bứt phá phát triển

Trao đổi với cán bộ, hội viên mặt trận, đồng chí Nguyễn Phước Lộc cho biết, từ thực tiễn chuyến thăm, nhiều kinh nghiệm, mô hình phát triển và phương thức quản trị hiện đại của các nước có thể trở thành bài học quý báu để TPHCM nghiên cứu, vận dụng phù hợp, tạo động lực bứt phá trong giai đoạn tới.

Đồng chí cho rằng, trong bối cảnh Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TW về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới, kinh nghiệm từ chuyến thăm sẽ là cơ sở quan trọng để TPHCM tiếp tục nghiên cứu, vận dụng có chọn lọc các mô hình, phương thức quản trị; qua đó cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết 09 đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc thông tin về chuyến thăm của Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam

Từ kết quả chuyến thăm, điểm chung trong chiến lược phát triển của Thái Lan, Singapore và Philippines là đều đặt khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển quốc gia.

Đây là những xu thế lớn và cũng là những lĩnh vực mà TPHCM cần tiếp tục quan tâm nghiên cứu, vận dụng, triển khai trong thời gian tới.

Theo đó, TPHCM tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương của Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; xem đây là động lực quan trọng nhất để tạo đột phá phát triển trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cùng các đại biểu chụp ảnh chung tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Thái Lan năm 2026, chiều 28-5. Ảnh: TTXVN

Cùng với đó, xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hoàn chỉnh, gắn kết chặt chẽ giữa Nhà nước, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và các quỹ đầu tư. Thành phố cũng cần đẩy nhanh quá trình hình thành Đô thị khoa học công nghệ Bắc TPHCM.

Theo đồng chí, thành phố có thể nghiên cứu áp dụng các mô hình tiên tiến như A*STAR của Singapore và Trung tâm Nghiên cứu sản xuất tiên tiến Việt Nam.

Ngoài ra, cần chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu trong các ngành công nghệ chiến lược như: bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ số, công nghệ sinh học và các ngành công nghiệp công nghệ cao. Song song đó là đẩy nhanh xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế TPHCM.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Nhà máy mẫu cho công nghệ sản xuất tiên tiến tại Singgapore. Ảnh: TTXVN

Từ những kết quả và kinh nghiệm thu nhận được trong chuyến công tác, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc đề xuất, thành phố tiếp tục tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Đề án 204 của Ban Bí thư và các chủ trương của Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, hệ thống dữ liệu dùng chung và hạ tầng số phục vụ quản trị thành phố.

Đồng thời, TPHCM cần đẩy mạnh hợp tác quốc tế, nhất là với các đối tác trong khu vực ASEAN, nhằm tranh thủ kinh nghiệm, công nghệ, nguồn lực và cơ hội hợp tác mới trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, logistics, cảng biển, kinh tế biển, giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Qua đó, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng TPHCM trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

Trong bối cảnh đó, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần có nhận thức chung, xây dựng chương trình hành động cụ thể, tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy; mạnh dạn cắt giảm các phong trào mang tính hình thức, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Cùng với đó, tiếp tục phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận xã hội, khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng đóng góp của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp vào sự phát triển của thành phố.

THU HOÀI