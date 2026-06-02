Ủy ban Dân nguyện và Giám sát công bố quyết định về công tác cán bộ

Chiều 2-6, tại trụ sở các cơ quan của Quốc hội (Hà Nội), Đảng bộ Ủy ban Dân nguyện và Giám sát tổ chức lễ công bố quyết định chỉ định tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban chấp hành Đảng bộ Ủy ban.

Lãnh đạo Ủy ban Dân nguyện và Giám sát tặng hoa chúc mừng các đồng chí nhận quyết định tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Hoàng Anh Công đã công bố Quyết định số 70-QĐNS/ĐUQH của Đảng ủy Quốc hội.

Theo đó, đồng chí Trần Thị Nhị Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban Dân nguyện và Giám sát, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội, được chỉ định tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Ủy ban Dân nguyện và Giám sát, nhiệm kỳ 2025-2030.

Quang cảnh lễ trao quyết định.

Đồng chí Hoàng Anh Công cũng công bố Quyết định số 69-QĐNS/ĐUQH của Đảng ủy Quốc hội chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban Dân nguyện và Giám sát nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, đồng chí Quản Thị Ngọc Thảo, chuyên viên chính Vụ Dân nguyện và Giám sát thuộc Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội, được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban Dân nguyện và Giám sát, nhiệm kỳ 2025-2030.

CẨM HÀ