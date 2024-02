Khu nghỉ dưỡng Citadines Pearl Hoi An đạt tiêu chuẩn 5 sao

Ngày 17-2, khu nghỉ dưỡng Citadines Pearl Hoi An (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) tổ chức lễ đón nhận bảng đồng 5 sao và công bố quyết định cơ sở lưu trú đạt tiêu chuẩn 5 sao, do Cục Du Lịch Quốc Gia Việt Nam công nhận.