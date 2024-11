Khu thương mại Bình Điền hỗ trợ miễn phí cho người dân tham gia điểm kinh doanh và trưng bày hoa xuân

Theo đại diện Ban quản lý, Ban Tổ chức chỉ thu khoản chi phí tối thiểu là 200.000 đồng/hộ kinh doanh để đảm bảo chi phí vệ sinh, điện, nước. Bên cạnh đó, để không xảy ra tình trạng đầu cơ mặt bằng và làm giá trong quá trình vận chuyển bốc xếp hàng hóa, Ban Tổ chức sẽ thắt chặt công tác quản lý, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn môi trường, giao thông và phòng chống cháy nổ. Mặt khác, thiết lập đường dây nóng để hỗ trợ giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự và giải đáp thắc mắc về chợ hoa xuân, đảm bảo cho người dân và du khách an tâm mua sắm, dễ dàng liên hệ, phản ánh khi cần thiết trong suốt thời gian diễn ra sự kiện

Hiện Ban Quản lý Khu thương mại Bình Điền đã làm việc với các nhà vườn, thương nhân và nghệ nhân, các hợp tác xã, các tổ chức xã hội và doanh nghiệp trồng, kinh doanh hoa, cây kiểng các loại trên địa bàn thành và các tỉnh lân cận như Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long... Song song đó, tổ chức thiết kế sơ đồ bố trí các gian hàng gồm 282 lô, mỗi lô có diện tích trung bình là 24m2- 30m2. Thời gian để tổ chức Chợ Hoa Xuân Ất Tỵ năm 2025 dự kiến diễn ra trong 9 ngày, từ ngày 20-1 đến 28-1 (nhằm ngày 21 - 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ).

.