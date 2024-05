Khuyến cáo người dân gieo sạ giống lúa ngắn ngày, đảm bảo thu hoạch trước khi lũ về

Người dân tỉnh Long An cày xới đất chuẩn bị vụ lúa Hè Thu 2024

Theo Sở NN-PTNT tỉnh Tiền Giang, lịch thời vụ xuống giống vụ lúa Hè Thu ở các huyện, thị phía Tây được ngành chức năng chia thành 2 đợt. Đợt 1 bắt đầu từ 25-5 đến ngày 5-6 sẽ gieo sạ trên diện tích một phần của huyện Tân Phước và huyện Châu Thành. Đợt 2 từ 5-6 đến 15-6 gieo sạ trên diện tích còn lại của huyện Tân Phước, Châu Thành và các huyện Cái Bè, Cai Lậy, thị xã Cai Lậy.

Ngành chức năng tỉnh Tiền Giang khuyến cáo, nông dân chỉ nên chọn từ 1-3 giống lúa chủ lực, chất lượng cao, có thị trường tiêu thụ để sản xuất. Đề nghị huyện Cái Bè, Cai Lậy, Châu Thành, Tân Phước và thị xã Cai Lậy xây dựng lịch thời vụ và cơ cấu giống lúa cụ thể để triển khai thực hiện, đảm bảo thu hoạch dứt điểm vụ lúa Hè Thu 2024 trước khi lũ về.

Theo báo cáo, vụ Đông Xuân 2023-2024 tại khu phía Đông của tỉnh Tiền Giang xuống giống với diện tích trên 20.830 ha lúa, đạt hơn 102% kế hoạch, năng suất 6,7 tấn/ha (tăng 0,8 tạ/ha so với cùng kỳ năm ngoái), đạt 104% kế hoạch. Hiện người dân các huyện Chợ Gạo, Gò Công Tây, Gò Công Đông, TP Gò Công đang khẩn trương cải tạo đất, lựa chọn giống tốt để gieo trồng vụ mùa Hè Thu khi bước vào mùa mưa.

* Tại Long An, theo Sở NN-PTNT tỉnh Long An, đến nay, toàn tỉnh xuống giống được hơn 89.000ha/215.000ha lúa vụ Hè Thu 2024, đạt 41,8% kế hoạch gieo sạ toàn vụ, bằng 67,5% so cùng kỳ năm 2023, tập trung ở các huyện vùng Đồng Tháp Mười (tỉnh Long An), đã thu hoạch hơn 26.000ha, năng suất lúa khô ước đạt 7 tấn/ha, sản lượng hơn 183.000 tấn.

Lịch gieo sạ lúa vụ Hè Thu 2024 của tỉnh Long An còn lại đợt 2 từ 22-5 đến 1-6, đợt 3 từ 20-6 đến 30-6. Ông Nguyễn Thanh Truyền, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Long An khuyến cáo người dân nên cày xới, làm đất, vệ sinh đồng ruộng,… để tiêu diệt mầm bệnh, đặc biệt gieo sạ theo đúng lịch thời vụ được khuyến cáo.

Việc gieo sạ không theo kế hoạch dễ dẫn đến bùng phát các loại sâu, bệnh gây hại trên cây lúa, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất. Đồng thời, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào đồng ruộng và tích cực theo dõi, chăm sóc cây lúa để kịp thời phát hiện, xử lý sâu, bệnh gây hại, bảo đảm vụ mùa thắng lợi.

NGỌC PHÚC