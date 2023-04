Khuyến mãi để kích cầu sức mua

Giảm lợi nhuận, tăng ưu đãi

Trước thực tế không ít người dân hạn chế chi tiêu, chọn mua nhóm hàng thiết yếu, “săn” hàng khuyến mãi…, nhiều DN đã chủ động cắt giảm lợi nhuận, thêm ưu đãi để chia sẻ khó khăn với khách hàng. Cụ thể, từ nay đến ngày 10-5, tại gần 800 điểm bán thuộc hệ thống Saigon Co.op (Co.opmart, Co.opXtra…) đồng loạt triển khai chương trình “Tưng bừng sinh nhật - Quà tặng mọi nhà”, áp dụng cho hơn 27.000 mặt hàng, tổng mức khuyến mãi hàng trăm tỷ đồng. Ngoài giảm giá, tặng quà mỗi ngày, Co.opmart còn khuyến mãi sâu ngày cuối tuần, thực hiện chương trình càng mua càng giảm giá, tặng điểm thưởng mức cao…

Tương tự, hệ thống MM Mega Market cam kết đồng hành và sẻ chia với người tiêu dùng qua 2 chương trình bình ổn giá mang tên “Giá sỉ” và “Khóa giá”. Trong đó, chương trình “Giá sỉ” bình ổn giá cho hơn 40 mặt hàng tươi sống (thịt heo, thịt gà, thịt bò, hải sản, rau củ, trái cây…) với mức giá ưu đãi tương đương tại chợ đầu mối. Danh mục hàng hóa “Giá sỉ” sẽ thay đổi liên tục để người tiêu dùng có nhiều lựa chọn cho thực đơn gia đình. “Chúng tôi cam kết mang đến sản phẩm an toàn, đạt tiêu chuẩn, giá cả phù hợp, kể cả trong trường hợp xảy ra biến động thị trường”, ông Bruno Jousselin, Tổng Giám đốc Điều hành MM Mega Market Việt Nam, cho biết.

Cách nay ít ngày, Công ty cổ phần Ribeto Group và Tập đoàn Hoa Lâm đã khai trương chuỗi siêu thị Ribeto Gyomu Japan (cơ sở 3) trên đường Cách Mạng Tháng Tám, quận 3. Hàng ngàn sản phẩm (bao gồm thực phẩm khô, thực phẩm tươi, hàng gia vị, bánh kẹo, đồ uống, các loại mì… nội địa Nhật Bản) có mức giá phù hợp, nhiều khuyến mãi được giới thiệu đến người tiêu dùng. Đây là một trong những chuỗi cửa hàng nội địa Nhật Bản được đánh giá khá đa dạng, phong phú mặt hàng. “Trước đây tôi thường đặt hàng xách tay hoặc mua từ các kênh phân phối không chính thức, nhưng nay có thể mua trực tiếp hàng nội địa của các nước ngay tại TPHCM”, chị Ngô Thị Lan Phương (ngụ quận 3) bày tỏ.

Nỗ lực vượt khó

Theo thông tin từ một số siêu thị, DN trên địa bàn TPHCM, từ sau Tết Nguyên đán 2023, sức mua trên thị trường sụt giảm. Ông Lư Nguyễn Xuân Vũ, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Xuân Nguyên, cho biết, so với các năm trước, doanh số bán hàng quý 1-2023 của công ty giảm rất sâu. Tiểu thương tại một số chợ như Bến Thành (quận 1), Bình Tây (quận 6)… cũng cho hay, mãi lực sụt giảm so với thời điểm trước dịch Covid-19 từ 30%-60%. Tại các chợ đầu mối Bình Điền, Thủ Đức, Hóc Môn, hàng hóa về chợ dồi dào, giá ổn định nhưng so với trước Tết Nguyên đán 2023 thì nhiều mặt hàng ế ẩm, sức mua yếu.

Nhiều DN xác định dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương, lễ 30-4 và 1-5 là cơ hội tăng cường quảng bá thương hiệu, khuyến mãi, giảm giá sâu nhiều mặt hàng… nhằm giữ thị phần, khuyến khích sức mua. “Chúng tôi nỗ lực bán hàng chất lượng, chia sẻ lợi nhuận với người mua; đồng thời duy trì bán trực tiếp lẫn trực tuyến để giữ bạn hàng”, bà Ứng Thị Kim Liên, tiểu thương chợ Bình Tây (quận 6), nói. Một số tiểu thương ở các chợ đầu mối cũng chấp nhận giảm lợi nhuận để giữ mối hàng, hy vọng cầm cự đến khi thị trường “ấm dần”.

Trước sức mua giảm sút của thị trường, ngành công thương TPHCM đang nỗ lực đồng hành cùng DN vượt khó. Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM, cho biết, sở vừa triển khai kế hoạch khuyến mãi trong dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, lễ 30-4 và 1-5 nhằm kích cầu tiêu dùng tại các chuỗi cửa hàng, siêu thị, trung tâm thương mại, sàn thương mại điện tử… Bên cạnh đó, các chương trình quảng bá, khuyến mãi cũng được sở phối hợp Sở Du lịch TPHCM tăng cường thực hiện, mức khuyến mãi tối đa lên tới 100%.