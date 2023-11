Kịch bản đảm bảo nguồn nước sạch phục vụ người dân TPHCM

Theo bà Lý Việt Trung, Tổng Biên tập Báo Phụ Nữ TPHCM, những ngày qua, TP Hà Nội bị thiếu nước sinh hoạt ở nhiều nơi, gây xáo trộn lớn đến cuộc sống người dân. Hay như chiến sự đang xảy ra trên dải Gaza. Ở đó, người dân càng khủng hoảng hơn khi mất điện, mất nước, nhất là tại các bệnh viện... Do đó việc bảo đảm nguồn nước sạch, an toàn, liên tục cho sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh là vô cùng quan trọng. Đây không chỉ là trách nhiệm chính của ngành nước, mà cần sự chung tay, trách nhiệm của cả cộng đồng.

Thông qua hội thảo, bà Lý Việt Trung hy vọng đại diện các Sở, ngành, các đơn vị có liên quan cùng ngồi lại để hiểu được bức tranh chung nhất, rõ nhất về tình hình cung ứng và sử dụng nước sạch trên địa bàn TPHCM. Những thuận lợi, khó khăn, thách thức để từ đó có ý kiến đề xuất, hiến kế giải pháp cho những vấn đề đang đặt ra.

Phát biểu tại hội thảo, ông Trần Quang Minh, Tổng Giám đốc SAWACO cho biết, hiện 100% người dân TPHCM có thể sử dụng và tiếp cận nước sạch. Hiện công suất phát nước mỗi ngày của toàn hệ thống khoảng 2,4 triệu m3/ngày, với mạng lưới đường ống dài gần 12.000 km, cung cấp nước sạch cho 13 triệu dân đang sinh sống và làm việc tại thành phố. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại những thách thức, đặc biệt là tác động của biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn ở sông Đồng Nai, sông Sài Gòn (nhất là những tháng cao điểm mùa khô), ô nhiễm nguồn nước, áp lực nước không đồng đều…

Ông Trần Quang Minh cho biết, dù phía SAWACO đã có một số giải pháp tạm thời và lâu dài như tận dụng các công nghệ xử lý tiên tiến để xử lý ô nhiễm, phối hợp với hai hồ điều tiết là Trị An và Dầu Tiếng xả nước vào thời điểm hạn để đẩy mặn, cấp nước cho các khu vực ở xa, nước yếu... nhưng vẫn còn nhiều thách thức mà ngành cấp nước thành phố đang phải đối mặt.

Theo PGS.TS Nguyễn Minh Hòa, hiện nay, nguồn nước đang là vấn đề được toàn cầu quan tâm. Ở Việt Nam, Chính phủ và các bộ, ngành rất quan tâm đến vấn đề phát triển, bảo tồn, tái tạo nguồn nước. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng đề án “Bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và đã được Bộ Chính trị kết luận, thông qua vào ngày 23-6-2022. Điều này cho thấy tính cấp bách và sự quan tâm của cơ quan chức năng về việc bảo đảm an ninh nguồn nước.

Đảm bảo an ninh nguồn nước, theo ông Nguyễn Minh Hòa, ngành cấp nước thành phố cần xây dựng những kịch bản và chuẩn bị đối phó với những biến động có thể xảy ra, bên cạnh đó là quy hoạch không gian, phân bổ dân số hợp lý, kết hợp với xã hội số, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TPHCM Cao Thanh Bình bày tỏ sự quan tâm về vấn đề khai thác nước ngầm và tình trạng nâng cấp cơ sở hạ tầng về đường ống nước, áp lực nước khi một số khu vực đường ống đã cũ do đầu tư từ lâu.

Theo ông Cao Thanh Bình, ngành nước cần chú trọng đến công tác tuyên truyền khi vẫn còn công nhân, hộ nghèo ở nhà trọ, người dân thuộc đối tượng gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo chưa tiếp cận được chính sách giá nước hỗ trợ.

Ngoài ra, tại hội thảo, các chuyên gia cũng đưa ra một số đề xuất về quy hoạch không gian TPHCM đến năm 2040 và bài toán cung ứng nước; thiết kế khu dân cư, chung cư theo hướng tối ưu hóa sử dụng nước dưới nhãn quan đô thị xanh; pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn nước... Tất cả nhằm hướng đến một đô thị đảm bảo không chỉ an ninh nước mà còn hướng đến chất lượng nước, thuận tiện trong sử dụng, hợp lý giá cả và đảm bảo cân bằng sinh thái trong việc khai thác và sử dụng bền vững.

Những năm qua, SAWACO đã không ngừng nỗ lực để đảm bảo sản xuất nước liên tục và ổn định để đảm bảo 100% người dân thành phố được sử dụng nước sạch. Trên lộ trình phát triển của ngành cấp nước, góp phần xây dựng đô thị thông minh theo Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2021 – 2025, SAWACO không ngừng nỗ lực để sản xuất và cung cấp nước sạch liên tục, an toàn, ổn định với chất lượng ngày càng tốt hơn cho người dân Thành phố. Hiện TPHCM có 7 nhà máy nước sử dụng nước mặt, chiếm tỷ lệ 95% sản lượng nước của thành phố và một nhà máy nước ngầm chiếm tỷ lệ rất nhỏ.

