Kiểm tra đột xuất nhà máy giết mổ heo

Theo quyết định của UBND TPHCM, bắt đầu từ ngày hôm nay, các cơ sở giết mổ heo thủ công trên địa bàn thành phố ngưng hoạt động, trừ cơ sở giết mổ trên địa bàn huyện Cần Giờ để phục vụ người dân địa phương. TPHCM chỉ còn các nhà máy giết mổ công nghiệp hoạt động.

Tại Nhà máy giết mổ công nghiệp An Hạ, cả 6 dây chuyền giết mổ đều hoạt động. Theo bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ An Hạ (đơn vị quản lý nhà máy giết mổ công nghiệp An Hạ), tránh tình trạng thương nhân mang về cơ sở giết mổ thủ công ở các tỉnh khác, nhà máy phải giảm giá thành giết mổ chỉ bằng ½ so với giết mổ công nghiệp để thu hút khách. Bên cạnh đó, đơn giá giết mổ công nghiệp sẽ duy trì trong một tháng đầu tiên. Nhờ vậy, sản lượng heo đưa về nhà máy đạt hơn 2.000 con.

Tại nhà máy, heo được gây ngất bằng điện, toàn bộ quy trình đều tự động hóa. So với giết mổ thủ công, dây chuyền giết mổ treo nhằm tránh tiếp xúc giữa công nhân và thịt heo để không nhiễm vi sinh, giúp sản phẩm đạt chất lượng cao nhất.

Tương tự, tại Nhà máy giết mổ công nghiệp Xuân Thới Thượng cũng đang hoạt động 5 dây chuyền giết mổ công nghiệp. Ông Tô Văn Liêm, Giám đốc nhà máy cho hay, hiện giá heo giết mổ chỉ thu 45.000 đồng/con, bằng với giá giết mổ thủ công để khuyến khích thương nhân không đưa heo về tỉnh giết mổ thủ công.

Tại buổi khảo sát, ông Đinh Minh Hiệp, Giám đốc Sở NN-PTNT cho biết, TPHCM trung bình một ngày tiêu thụ khoảng 11.000 con heo, trong đó giết mổ tại TPHCM khoảng 6.000 con/ngày, còn lại chủ yếu thịt đông lạnh. Trong ngày đầu tiên ngưng cơ sở giết mổ thủ công, TPHCM đưa vào hoạt động 5 nhà máy giết mổ công nghiệp gồm An Hạ, Sagri, Lộc An, Vissan và Xuân Thới Thượng.