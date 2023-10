Kim ngạch xuất khẩu nhựa giảm mạnh

Ngày 18-10, tại Triển lãm quốc tế máy móc và thiết bị công nghiệp ngành nhựa và cao su, nhiều doanh nghiệp nhựa cho biết, đơn hàng xuất khẩu năm 2023 giảm mạnh so với các năm trước đó.

Ông Hồ Đức Lam, Chủ tịch Hiệp hội Nhựa Việt Nam chia sẻ, nhìn chung các tháng cuối năm 2023, nền kinh tế thế giới chưa có nhiều khởi sắc. Ảnh hưởng suy thoái chung, tiêu thụ sản phẩm nhựa tiếp tục sụt giảm ở các thị trường lớn, đơn hàng bị giảm mạnh.

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa trong 9 tháng đầu năm 2023 đạt 3,711 tỷ USD, giảm 12,2% so với cùng kỳ 2022. Tính riêng trong tháng 9-2023, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa đạt 416,4 triệu USD, giảm 10,8% so với tháng 8-2023 nhưng tăng 8% so với tháng 9-2022. Nhận định chung, xuất khẩu sản phẩm nhựa các tháng cuối năm 2023 sẽ không như kỳ vọng.

Tuy vậy, theo bà Judy Wang, Chủ tịch Tập đoàn Yorkers, bối cảnh kinh tế hiện có nhiều khó khăn cho ngành nhựa nhưng lâu dài, đây vẫn là ngành có tốc độ tăng trưởng hàng năm đáng chú ý, với tỷ lệ đáng kể là 8%.