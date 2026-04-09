Kinh tế Việt Nam duy trì đà tăng trưởng, FDI tiếp tục là điểm sáng

Ngày 9-4, tại TPHCM, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM (ITPC) phối hợp Ngân hàng UOB Việt Nam tổ chức bàn tròn doanh nghiệp với chủ đề “Triển vọng kinh tế toàn cầu và khu vực 2026: Tối ưu cơ hội và nhận diện rủi ro”.

Ông Suan Teck Kin, Giám đốc Khối Nghiên cứu thị trường và kinh tế toàn cầu UOB chia sẻ thông tin tại chương trình. Ảnh: MINH XUÂN

Sự kiện thu hút đông đảo doanh nghiệp trong và ngoài nước tham dự, tập trung thảo luận các xu hướng kinh tế và cơ hội đầu tư trong bối cảnh mới.

Phát biểu khai mạc, bà Cao Thị Phi Vân, Phó Giám đốc ITPC nhấn mạnh, trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động, khu vực châu Á – Thái Bình Dương, đặc biệt Đông Nam Á, tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng. Với lợi thế về vị trí chiến lược, lực lượng lao động năng động và khả năng thích ứng linh hoạt, khu vực đang trở thành điểm đến hấp dẫn cho các dòng vốn đầu tư, đồng thời là mắt xích ngày càng quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu”.

Bà Cao Thị Phi Vân, Phó Giám đốc ITPC phát biểu tại chương trình. Ảnh: MINH XUÂN

Thực tế cho thấy, kinh tế Việt Nam tiếp tục ghi nhận nhiều điểm sáng trong quý 1-2026. Tăng trưởng GDP đạt 7,83%. Ông Suan Teck Kin, Giám đốc Khối Nghiên cứu thị trường và kinh tế toàn cầu UOB, cho rằng Việt Nam đang hưởng lợi rõ nét từ chu kỳ tăng trưởng mới của ngành điện tử và xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng. Đây là yếu tố quan trọng giúp duy trì đà tăng trưởng và củng cố vị thế của Việt Nam trong khu vực.

Hoạt động thương mại quốc tế tiếp tục là điểm tựa quan trọng khi xuất khẩu duy trì mức tăng trưởng hai con số. Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất, chiếm khoảng 32% tổng kim ngạch, trong khi Trung Quốc là nguồn nhập khẩu chủ lực. Cấu trúc này cho thấy Việt Nam ngày càng gắn chặt vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Bên cạnh đó, sức cầu nội địa duy trì ổn định với doanh số bán lẻ tăng trưởng tích cực nhờ lượng khách du lịch quốc tế phục hồi mạnh. Hệ thống tài chính giữ thanh khoản dồi dào, tín dụng năm 2025 tăng khoảng 19% và tiếp tục được định hướng ở mức 15% trong năm 2026, tạo dư địa hỗ trợ doanh nghiệp.

Đông đảo doanh nghiệp tham dự chương trình bàn tròn doanh nghiệp. Ảnh: MINH XUÂN

Tuy nhiên, nhiều đại biểu tham dự cho rằng áp lực lạm phát gia tăng do giá năng lượng toàn cầu leo thang. Trong tháng 3, nhóm giao thông vận tải tăng 8,9% so với cùng kỳ, phản ánh tác động lan tỏa của chi phí đầu vào. Theo đại diện UOB, tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2026 trong ngắn hạn có thể bị ảnh hưởng bởi “cú sốc năng lượng”. Dù vậy, triển vọng trung hạn vẫn tích cực nhờ nền tảng vĩ mô ổn định và dòng vốn FDI bền vững. Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc, doanh nghiệp cần chủ động nâng cao năng lực quản trị rủi ro, đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển bền vững. Đây sẽ là yếu tố then chốt giúp Việt Nam tận dụng tốt cơ hội, thu hút đầu tư và duy trì đà tăng trưởng trong thời gian tới.

Đáng chú ý, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) nổi lên là điểm sáng rõ nét ngay từ đầu năm. Trong 3 tháng đầu năm 2026, tổng vốn FDI đăng ký đạt khoảng 15,2 tỷ USD, tăng 42,9% so với cùng kỳ; vốn thực hiện đạt 5,41 tỷ USD, tăng 9,1% và là mức cao nhất của quý 1 trong 5 năm gần đây. Lĩnh vực chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn dắt, chiếm hơn 70% tổng vốn, cho thấy xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng đang tạo lực hút mạnh đối với Việt Nam. Theo các chuyên gia, xu hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu đang tạo cơ hội lớn để Việt Nam thu hút dòng vốn chất lượng cao.

ÁI VÂN