Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV: Bước khởi đầu cho thời kỳ phát triển mới

Sáng nay 20-10, kỳ họp thứ 10, kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XV, đã khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự phiên họp, sáng 20-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Đây là kỳ họp được đánh giá có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vừa là bước tổng kết một nhiệm kỳ nhiều đổi mới, dân chủ, trách nhiệm và hiệu quả, vừa là sự chuẩn bị, "mở đường" cho nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI với yêu cầu toàn diện và sâu sắc hơn.

Dự phiên khai mạc kỳ họp có các đồng chí: Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến...

Các dự án luật bao quát các lĩnh vực trọng yếu

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, sự chỉ đạo sát sao của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tinh thần đồng lòng, chung sức của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử. Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 13 vừa thành công tốt đẹp, là bước quan trọng chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng, đồng thời định hình tầm nhìn chiến lược, phương hướng lãnh đạo đất nước trong giai đoạn cách mạng mới. Bên cạnh đó, có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, sáng 20-10. Ảnh: QUANG PHÚC

“Kỳ họp thứ 10 không chỉ mang tính tổng kết nhiệm kỳ mà còn là bước khởi đầu cho thời kỳ phát triển mới”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, chương trình kỳ họp diễn ra trong khoảng 40 ngày, Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua 53 dự án luật, nghị quyết. Đây là khối lượng công tác lập pháp lớn nhất trong lịch sử các kỳ họp Quốc hội, là minh chứng sinh động cho tinh thần pháp luật phải đi trước một bước, mở đường cho đổi mới sáng tạo, lấy cuộc sống và lợi ích của nhân dân làm thước đo của chính sách. Các dự án luật bao quát hầu hết các lĩnh vực trọng yếu, nhiều vấn đề mới, biến động liên tục; kịp thời thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết mới của Đảng, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, nhất là trong lĩnh vực đất đai, đầu tư, quy hoạch, xây dựng, môi trường, năng lượng; lành mạnh hóa thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản…

Phiên khai mạc kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, sáng 20-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Mỗi người dân, gia đình đều được thụ hưởng thành quả phát triển

Cũng tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025 và kế hoạch giai đoạn 2026-2030; đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, hướng tới mục tiêu đúng người, đúng nhu cầu, đúng thời điểm, mỗi người dân, gia đình đều được thụ hưởng thành quả phát triển công bằng và bền vững.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, trên cơ sở đánh giá khách quan kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết về tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021-2026, kiến nghị đề xuất một số vấn đề nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan trong nhiệm kỳ 2026-2031.

Chia sẻ với những khó khăn mà nhiều tỉnh, thành phải hứng chịu do thiên tai, bão chồng bão, lũ chồng lũ, sạt lở, ngập lụt trên diện rộng, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của Nhà nước và nhân dân, Chủ tịch Quốc hội gửi lời thăm hỏi, chia sẻ sâu sắc tới đồng bào các địa phương bị ảnh hưởng; đồng thời biểu dương cấp ủy, chính quyền, MTTQ, lực lượng quân đội, công an, đội ngũ cán bộ ngành y tế, giáo dục, tổ chức, cá nhân... đã không quản ngại hiểm nguy, nỗ lực cứu trợ, bố trí chỗ ở, khắc phục nhanh hậu quả, đưa học sinh đến trường học tập...

"Quốc hội đề nghị Chính phủ, các địa phương, các ngành tiếp tục tập trung nguồn lực, hỗ trợ khẩn cấp cho vùng bị thiệt hại, đồng thời rà soát, đề xuất hoàn thiện chính sách pháp luật về phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của đất nước", đồng chí Trần Thanh Mẫn nêu rõ.

Với tinh thần “Đổi mới, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội tập trung cao độ, phát huy cao nhất trí tuệ, kinh nghiệm, tất cả vì lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, như lời Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu sáng 2-9-2025 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử: “Không có lực cản nào, không có lý do gì có thể ngăn bước chúng ta vươn tới hòa bình, thịnh vượng, dân tộc ta trường tồn và phát triển”.

* Trước khi bước vào kỳ họp, các đại biểu Quốc hội đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước phiên khai mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, sáng 20-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước phiên khai mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, sáng 20-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cùng các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước phiên khai mạc kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, sáng 20-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM trước phiên khai mạc kỳ họp. Ảnh: QUANG PHÚC

ANH PHƯƠNG