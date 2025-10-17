Ngày 20-10: Khai mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Chiều 17-10, tại cuộc họp báo về kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển cho biết, kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV sẽ họp phiên trù bị, khai mạc vào sáng 20-10 và dự kiến bế mạc vào ngày 11-12-2025 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Thời gian làm việc của kỳ họp dự kiến là khoảng 40 ngày.

Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh chủ trì họp báo. Ảnh: QUANG PHÚC

Tại kỳ họp này, Quốc hội vừa tiến hành các nội dung của kỳ họp thường kỳ; đồng thời thực hiện việc tổng kết nhiệm kỳ khóa XV. Cụ thể, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định: 66 nội dung, nhóm nội dung (49 dự án luật, 4 nghị quyết thuộc công tác lập pháp; 13 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác). “Đây là kỳ họp có số lượng nội dung lập pháp lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV”, ông Nguyễn Văn Hiển nhấn mạnh.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển thông tin về kỳ họp. Ảnh: QUANG PHÚC

Thông tin về những cải tiến, đổi mới cách thức tiến hành kỳ họp, ông Nguyễn Văn Hiển nhấn mạnh, tại kỳ họp này sẽ không tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn. Quốc hội thay đổi cách thức giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn bằng hình thức khác. Theo đó, Chính phủ, các cơ quan sẽ gửi báo cáo đầy đủ; các vị đại biểu Quốc hội sẽ gửi chất vấn bằng văn bản để người được chất vấn trả lời liên tục từ nay đến kỳ họp thứ 10. Trong kỳ họp, Quốc hội sẽ tổng hợp báo cáo và bố trí Quốc hội họp trong một buổi về nội dung này.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: QUANG PHÚC

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ truyền hình, phát thanh trực tiếp đối với các phiên họp Quốc hội nghe trình bày và thảo luận ở hội trường về các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Quốc hội; xem xét, thảo luận các báo cáo về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề, chất vấn và một số nội dung được đông đảo cử tri quan tâm.

Liên quan công tác nhân sự, phóng viên nêu: “Trung ương đã có ý kiến để Quốc hội bầu Tổng Thư ký Quốc hội, 2 Chủ nhiệm ủy ban và phê chuẩn Phó Thủ tướng, bộ trưởng. Vậy công tác nhân sự sẽ thực hiện khi nào, như thế nào”?

Bà Tạ Thị Yên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu cho biết, kỳ họp thứ 10 là kỳ họp rất quan trọng, đánh dấu giai đoạn Quốc hội khóa XV hoàn thành trọng trách của nhiệm kỳ và chuẩn bị cho nhiệm kỳ mới.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên. Ảnh: QUANG PHÚC

Trên cơ sở quyết định của Trung ương và tờ trình của các cơ quan có thẩm quyền, Quốc hội sẽ xem xét để quyết định một số nội dung nhân sự thuộc thẩm quyền, bao gồm việc bầu, phê chuẩn bổ nhiệm, miễn nhiệm một số chức danh lãnh đạo chủ chốt trong bộ máy Nhà nước. Đây là quy trình thường xuyên nhằm đảm bảo sự kế thừa, ổn định và hiệu quả hoạt động của bộ máy trong tình hình mới.

Quang cảnh cuộc họp báo

“Toàn bộ quy trình nhân sự được thực hiện theo đúng quy định của Hiến pháp, pháp luật, đảm bảo dân chủ, khách quan, minh bạch. Đại biểu Quốc hội sẽ thực hiện quyền và trách nhiệm trước nhân dân cử tri thông qua việc bỏ phiếu kín, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ. Công tác nhân sự tại kỳ họp này là bước kiện toàn bộ máy cuối nhiệm kỳ, vừa chuẩn bị cho nhiệm kỳ Quốc hội mới, vừa tạo nền tảng cho bộ máy Nhà nước hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn dưới sự lãnh đạo của Đảng”, bà Tạ Thị Yên nhấn mạnh.

Hiện tại, các cơ quan có thẩm quyền đang hoàn tất các quy trình, hồ sơ nhân sự theo đúng quy định. Dự kiến công tác nhân sự được tiến hành vào ngày làm việc cuối của tuần đầu tiên kỳ họp. Các bước sẽ đảm bảo dân chủ, khách quan, minh bạch. Về số lượng nhân sự cụ thể, Quốc hội sẽ căn cứ trên tờ trình của Chính phủ và giới thiệu của Bộ Chính trị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo cụ thể tại thời điểm trình nhân sự.

Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên, công tác nhân sự sẽ được chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản, thể hiện sự thống nhất. “Đây không chỉ là bước kiện toàn bộ máy ở giai đoạn cuối nhiệm kỳ mà còn tạo nền tảng cho hoạt động hiệu lực, hiệu quả của bộ máy Nhà nước trong giai đoạn tiếp theo”, bà Tạ Thị Yên khẳng định.

ANH PHƯƠNG