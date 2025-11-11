Chính trị

Đối ngoại

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tiếp Thống đốc tỉnh Kanagawa (Nhật Bản)

SGGPO

Tối 11-11, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM tiếp ông Kuroiwa Yuji, Thống đốc tỉnh Kanagawa (Nhật Bản), nhân dịp ông dẫn đầu đoàn doanh nghiệp và quan chức tỉnh Kanagawa thăm, làm việc tại TPHCM.

Được 2.jpg
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đón tiếp ông Kuroiwa Yuji, Thống đốc tỉnh Kanagawa. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Văn Được bày tỏ vui mừng gặp lại Thống đốc Kuroiwa Yuji, người có nhiều đóng góp quan trọng trong việc củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác giữa Kanagawa và Việt Nam, đặc biệt là với TPHCM.

Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh trong gần hai thập niên qua, mối quan hệ hữu nghị giữa hai địa phương đã được vun đắp trên nền tảng tin cậy và tình cảm chân thành, thể hiện sinh động qua nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, hợp tác trong lĩnh vực y tế, đào tạo nhân lực, các sự kiện như Lễ hội Việt Nam tại Kanagawa và Lễ hội Kanagawa tại Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Văn Được cho biết, sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính, TPHCM xác định định hướng phát triển trong thời gian tới là trở thành trung tâm công nghiệp số, trung tâm công nghệ cao, dịch vụ tài chính và đổi mới sáng tạo của khu vực.

Cùng với đó là vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, trong đó có Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, sẽ được phát triển mạnh về kinh tế biển, du lịch và năng lượng sạch, những lĩnh vực có nét tương đồng với thế mạnh của tỉnh Kanagawa.

Chủ tịch UBND TPHCM bày tỏ mong muốn Thống đốc Kuroiwa Yuji tiếp tục quan tâm, giới thiệu và kêu gọi các doanh nghiệp Nhật Bản, đặc biệt là doanh nghiệp Kanagawa, đến đầu tư, hợp tác tại TPHCM, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của quan hệ Việt Nam - Nhật Bản, trong đó có TPHCM và tỉnh Kanagawa.

Được 1.jpg
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao quà lưu niệm tặng ông Kuroiwa Yuji, Thống đốc tỉnh Kanagawa. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thống đốc Kuroiwa Yuji cho biết đây là lần thứ 3 ông đến thăm TPHCM và lần thứ 9 tới Việt Nam, đồng thời bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước sự phát triển năng động, hiện đại của TPHCM sau 12 năm trở lại.

Ông Kuroiwa Yuji thông tin rằng, tại tỉnh Kanagawa hiện có 22 doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, chủ yếu trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Trong chuyến thăm này, tỉnh Kanagawa tổ chức Diễn đàn đầu tư Kanagawa – Việt Nam vào ngày 12-11 nhằm thúc đẩy kết nối doanh nghiệp hai bên.

Thống đốc Kuroiwa Yuji cũng cho biết 32 doanh nghiệp của Kanagawa đang đầu tư tại Việt Nam, minh chứng cho sự gia tăng mạnh mẽ vị thế và sức hấp dẫn của môi trường đầu tư Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng.

Thống đốc Kuroiwa Yuji kỳ vọng chuyến thăm lần này sẽ tiếp tục tạo động lực mới, đưa quan hệ hợp tác giữa TPHCM và Kanagawa ngày càng phát triển sâu rộng, thiết thực và hiệu quả.

Tin liên quan
THỤY VŨ

Từ khóa

Thống đốc tỉnh Kanagawa tỉnh Kanagawa (Nhật Bản) Chủ tịch UBND TPHCM đầu tư doanh nghiệp giao lưu văn hóa kinh tế biển du lịch

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn