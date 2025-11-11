Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tiếp Thống đốc tỉnh Kanagawa (Nhật Bản)

Tối 11-11, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM tiếp ông Kuroiwa Yuji, Thống đốc tỉnh Kanagawa (Nhật Bản), nhân dịp ông dẫn đầu đoàn doanh nghiệp và quan chức tỉnh Kanagawa thăm, làm việc tại TPHCM.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đón tiếp ông Kuroiwa Yuji, Thống đốc tỉnh Kanagawa. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Văn Được bày tỏ vui mừng gặp lại Thống đốc Kuroiwa Yuji, người có nhiều đóng góp quan trọng trong việc củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác giữa Kanagawa và Việt Nam, đặc biệt là với TPHCM.

Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh trong gần hai thập niên qua, mối quan hệ hữu nghị giữa hai địa phương đã được vun đắp trên nền tảng tin cậy và tình cảm chân thành, thể hiện sinh động qua nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, hợp tác trong lĩnh vực y tế, đào tạo nhân lực, các sự kiện như Lễ hội Việt Nam tại Kanagawa và Lễ hội Kanagawa tại Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Văn Được cho biết, sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính, TPHCM xác định định hướng phát triển trong thời gian tới là trở thành trung tâm công nghiệp số, trung tâm công nghệ cao, dịch vụ tài chính và đổi mới sáng tạo của khu vực.

Cùng với đó là vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, trong đó có Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, sẽ được phát triển mạnh về kinh tế biển, du lịch và năng lượng sạch, những lĩnh vực có nét tương đồng với thế mạnh của tỉnh Kanagawa.

Chủ tịch UBND TPHCM bày tỏ mong muốn Thống đốc Kuroiwa Yuji tiếp tục quan tâm, giới thiệu và kêu gọi các doanh nghiệp Nhật Bản, đặc biệt là doanh nghiệp Kanagawa, đến đầu tư, hợp tác tại TPHCM, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của quan hệ Việt Nam - Nhật Bản, trong đó có TPHCM và tỉnh Kanagawa.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao quà lưu niệm tặng ông Kuroiwa Yuji, Thống đốc tỉnh Kanagawa. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thống đốc Kuroiwa Yuji cho biết đây là lần thứ 3 ông đến thăm TPHCM và lần thứ 9 tới Việt Nam, đồng thời bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước sự phát triển năng động, hiện đại của TPHCM sau 12 năm trở lại.

Ông Kuroiwa Yuji thông tin rằng, tại tỉnh Kanagawa hiện có 22 doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, chủ yếu trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Trong chuyến thăm này, tỉnh Kanagawa tổ chức Diễn đàn đầu tư Kanagawa – Việt Nam vào ngày 12-11 nhằm thúc đẩy kết nối doanh nghiệp hai bên.

Thống đốc Kuroiwa Yuji cũng cho biết 32 doanh nghiệp của Kanagawa đang đầu tư tại Việt Nam, minh chứng cho sự gia tăng mạnh mẽ vị thế và sức hấp dẫn của môi trường đầu tư Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng.

Thống đốc Kuroiwa Yuji kỳ vọng chuyến thăm lần này sẽ tiếp tục tạo động lực mới, đưa quan hệ hợp tác giữa TPHCM và Kanagawa ngày càng phát triển sâu rộng, thiết thực và hiệu quả.

THỤY VŨ