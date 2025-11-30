Đoàn đại biểu HĐND TPHCM thăm và làm việc tại Hàn Quốc, Nhật Bản

Đoàn đại biểu HĐND TPHCM do đồng Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội HĐND TPHCM, làm Trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc các địa phương kết nghĩa, đối tác tại Hàn Quốc và Nhật Bản. Chuyến công tác diễn ra từ ngày 24 đến 29-11, nhằm củng cố và duy trì đà phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác giữa các địa phương kết nghĩa với TPHCM sau khi điều chỉnh địa giới hành chính.

TPHCM và thành phố Daejeon (Hàn Quốc) xem xét nâng cấp quan hệ hữu nghị song phương

Tại Hàn Quốc, Đoàn đại biểu đến thăm và làm việc với ông Lee Jang-Woo, Thị trưởng thành phố Daejeon; hội đàm Chủ tịch Hội đồng thành phố Daejeon Cho Won-Hwui. Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc gồm: Tham tán Đỗ Thị Bích Ngọc và Bí thư Thứ nhất Hoàng Nam Trung cùng tham gia các hoạt động của đoàn.

Đoàn đại biểu HĐND TPHCM thăm và làm việc cùng Thị trưởng thành phố Daejeon Lee Jang-Woo (Hàn Quốc)

Trong thời gian thăm và làm việc tại Hàn Quốc, đoàn đã đến thăm thực địa Viện Nghiên cứu Điện tử và Viễn thông (ETRI) và làm việc cùng Quỹ Đổi mới sáng tạo Hàn Quốc (Innopolis Korea Innovation Foundation); tiếp lãnh đạo Công ty Daewoo E&C. Tại buổi làm việc với Quỹ Đổi mới sáng tạo Hàn Quốc, đoàn đã tìm hiểu, trao đổi về mô hình khu công viên khoa học công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm nhằm mong muốn hình thành mô hình tương tự tại TPHCM.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh hội đàm với Chủ tịch Hội đồng thành phố Daejeon Cho Won-Hwui

Trong khuôn khổ chuyến công tác cũng đã diễn ra buổi hội đàm giữa lãnh đạo hai thành phố. Tại buổi hội đàm, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh và Chủ tịch Hội đồng thành phố Daejeon Cho Won-Hwui cùng ký kết Biên bản làm việc trên tinh thần nhất trí kế thừa những thành tựu hợp tác trước đây, tiếp tục phát huy, tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác giữa TPHCM mới và thành phố Daejeon. Đồng thời xem xét thời điểm thích hợp để tiến hành ký kết văn bản nâng cấp quan hệ hữu nghị song phương.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh ký kết Biên bản làm việc với Chủ tịch Hội đồng thành phố Daejeon Cho Won-Hwui

Dịp này, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh đã gửi lời thăm hỏi và trao thư của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đến ông Lee Jang-Woo, Thị trưởng thành phố Daejeon (Hàn Quốc).

TPHCM (tỉnh Bình Dương trước đây) và thành phố Daejeon (Hàn Quốc) đã thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị từ năm 2005. Qua 20 năm, quan hệ hữu nghị hợp tác song phương luôn phát triển tích cực, chủ động, thường xuyên triển khai nhiều chương trình hợp tác, giao lưu trao đổi đoàn. Nhân chuyến công tác lần này, hai thành phố đã thảo luận, trao đổi về kết quả đã đạt được trong thời gian qua; định hướng đề ra các hoạt động, dự án hợp tác cụ thể, đặc biệt là trong phát triển khoa học công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, trung tâm đa chức năng… Thành phố Daejeon thường được gọi là “Silicon Valley của Hàn Quốc”, là trung tâm khoa học - công nghệ, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo của Hàn Quốc. Daejeon là nơi đặt khu nghiên cứu và phát triển lớn như Daedeok Innopolis, Viện khoa học KAIST, Viện Khoa học cơ bản… với hơn 20 viện nghiên cứu lớn, hơn 40 trung tâm R&D doanh nghiệp, hơn 2.300 doanh nghiệp khởi nghiệp, khoảng 30.000 nhà nghiên cứu sau đại học. Thành phố này đã được chọn thực hiện dự án “Smart Logistics Technology Demonstration” với ngân sách lớn từ Chính phủ Hàn Quốc.

TPHCM và tỉnh Yamaguchi (Nhật Bản) tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác

Kết thúc chuyến thăm và làm việc tại Hàn Quốc, Đoàn đại biểu tiếp tục chuyến công tác tại đất nước Nhật Bản, từ ngày 27-11. Theo đó, đoàn đã làm việc với Thống đốc tỉnh Yamaguchi Muraoka Tsugumasa và hội đàm với Chủ tịch Hội đồng tỉnh Yamaguchi Yanai Shungaku. Phó Đại sứ Nguyễn Sáu đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cùng tham gia các hoạt động của đoàn tại Yamaguchi.

Đoàn đại biểu HĐND TPHCM làm việc cùng Đoàn đại biểu Hội đồng Tỉnh Yamaguchi

Trong thời gian thăm và làm việc tại tỉnh Yamaguchi, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM; trao đổi các hoạt động hợp tác giữa hai địa phương. Đồng chí khẳng định việc hợp nhất 3 địa phương thành TPHCM mới càng tạo thêm nhiều dư địa hợp tác cho hai bên; đồng thời mong muốn của TPHCM là tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác trong thời gian tới.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh ký kết Biên bản làm việc cùng Chủ tịch Hội đồng tỉnh Yamaguchi Yanai Shungaku

Trao đổi lại, lãnh đạo tỉnh Yamaguchi bày tỏ ấn tượng với sự năng động, tiềm năng phát triển và nền kinh tế của TPHCM. Lãnh đạo tỉnh Yamaguchi nhất trí cùng TPHCM tiếp tục thúc đẩy hợp tác hơn nữa trên các lĩnh vực, nhất là trong các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm, bổ sung thế mạnh lẫn nhau, nâng cao hợp tác kinh tế, y tế, giáo dục, du lịch, cung cấp nguồn nhân lực, công nghệ cao, giảm thiểu phát thải nhà kính… Qua đó, nhằm thiết thực triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong tăng cường hợp tác cấp địa phương tại Diễn đàn hợp tác địa phương Việt Nam – Nhật Bản tổ chức vào ngày 25-11 tại tỉnh Quảng Ninh.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh làm việc cùng Thống đốc tỉnh Yamaguchi Muraoka Tsugumasa

Nhằm tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa TPHCM và tỉnh Yamaguchi, Đoàn đại biểu HĐND TPHCM và Đoàn đại biểu Hội đồng tỉnh Yamaguchi đã ký kết Biên bản làm việc, nhất trí trên cơ sở kế thừa những thành tựu trước đây. Theo đó, hai thành phố tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác, trong đó có chia sẻ kinh nghiệm trong công tác hội đồng nhân dân, đại biểu nhân dân, nghiên cứu chính sách, mô hình phát triển…. Đồng thời, xem xét thời điểm thích hợp để tiến hành ký kết văn bản nâng cấp quan hệ hữu nghị song phương.

Dịp này, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh cũng gửi lời thăm hỏi và trao thư của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được gửi đến Thống đốc tỉnh Yamaguchi Muraoka Tsugumasa.

Đoàn đại biểu chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo Đại học Yamaguchi và các nghiên cứu sinh Việt Nam

Tỉnh Yamaguchi là một địa phương có nhiều tiềm năng phát triển công nghiệp, thu hút sự hiện diện của nhiều tập đoàn hàng đầu Nhật Bản như Hitachi, Mazda, các doanh nghiệp sản xuất toa xe đường sắt cao tốc và các ngành công nghiệp mũi nhọn khác. Tỉnh Yamaguchi cũng là quê hương của 8 Thủ tướng Nhật Bản, trong đó có cố Thủ tướng Shinzo Abe - người để lại nhiều dấu ấn quan trọng trong quan hệ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản.

Trong thời gian công tác tại tỉnh Yamaguchi, đoàn đã dành thời gian đến thăm và làm việc tại Đại học Yamaguchi. Đại học Yamaguchi là một đơn vị tích cực triển khai các hoạt động hợp tác giáo dục, trao đổi, giao lưu sinh viên với Trường Đại học Quốc tế Miền Đông (TPHCM). Dịp này, đoàn đã gặp gỡ, động viên các nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại đây.

*Tiếp đó, tại thủ đô Tokyo, đoàn đã đến chào xã giao ông Sasaki Hajime, Thứ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản và ông Suzuki Keisuke, Nghị sĩ Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Tài chính và Tiền tệ Đảng Dân chủ Tự do (LDP), nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nhật Bản.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh cùng các thành viên trong đoàn chụp hình lưu niệm cùng ông Sasaki Hajime và ông Suzuki Keisuke

Tại buổi làm việc, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh mong muốn thông qua ông Sasaki Hajime và ông Suzuki Keisuke tiếp tục kết nối các doanh nghiệp, các quỹ đầu tư, Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA)… nhằm tiếp tục đầu tư các dự án hợp tác trọng điểm tại TPHCM.

Thứ trưởng Sasaki Hajime và Nghị sĩ Quốc hội Suzuki Keisuke, với tình cảm dành cho TPHCM, khẳng định mong muốn góp sức thúc đẩy mối quan hệ cấp địa phương, tiếp tục quan tâm nguồn lực đầu tư nhằm góp phần phát triển thành phố đầu tàu kinh tế của Việt Nam.

Đoàn đại biểu chụp hình lưu niệm cùng Chủ tịch Tập đoàn Tokyu Nomoto Hirofumi và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Becamex Phạm Ngọc Thuận

Cùng ngày, đoàn đã thăm và làm việc với Tập đoàn Tokyu - một trong những tập đoàn kinh tế lớn và lâu đời của Nhật Bản, hoạt động trong nhiều lĩnh vực, trong đó nổi bật nhất là lĩnh vực phát triển đô thị, phát triển và vận hành hệ thống đường sắt đô thị và hệ thống TOD (Transit-Oriented Development) - phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng. Tập đoàn Tokyu và Tổng công ty Becamex IDC - nay là Tập đoàn Becamex đã liên doanh thành lập Công ty TNHH Becamex Tokyu (BECAMEX TOKYU) từ tháng 3-2012 với tổng vốn đầu tư đăng ký là 1,2 tỷ USD, đang triển khai hiệu quả tại TPHCM với nhiều dự án nổi bật đã đi vào hoạt động như: Chung cư Sora Garden 1, 2; Chung cư The View; khu nhà ở Hakura; khu thương mại Hikari; Trường Quốc tế Việt Hoa; Trung tâm thương mại Sora Garden SC, AEON Bình Dương Midori Park; Hệ thống xe bus Kaze Becamex Tokyu, ...

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản, ngày 28-11, Đoàn đại biểu HĐND TPHCM cũng đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản. Trong không khí ấm cúng, thân tình, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh chia sẻ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố; thông tin về các hoạt động hợp tác nổi bật với Nhật Bản. Đồng chí cũng khẳng định Nhật Bản luôn là một trong những đối tác hợp tác quan trọng hàng đầu của TPHCM. Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh cùng đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Đại sứ Phạm Quang Hiệu Đại sứ Phạm Quang Hiệu, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản, ghi nhận và đánh giá cao TPHCM luôn giữ vai trò tiên phong thúc đẩy hợp tác cấp địa phương với Nhật Bản. Đại sứ cũng nhấn mạnh tiềm năng hợp tác giữa TPHCM và các đối tác Nhật Bản còn rất lớn, đặc biệt trong bối cảnh sau khi hoàn tất việc sắp xếp chính quyền địa phương hai cấp, tạo nền tảng hành chính tinh gọn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và mở rộng hiệu quả trong hợp tác quốc tế. Đại sứ Phạm Quang Hiệu khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản sẽ tiếp tục là cầu nối chặt chẽ hỗ trợ TPHCM mở rộng hợp tác thực chất, hiệu quả hơn nữa với các đối tác Nhật Bản trong mọi lĩnh vực.

THU HƯỜNG