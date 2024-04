Kỳ thú “lễ hội gội đầu” của những cô gái Thái trắng

Nhiều khách du lịch từ Hà Nội đã vượt dặm đường hàng trăm cây số để đặt chân đến dòng suối có những cô gái Thái trắng đang bung xõa làn tóc dài đẹp óng ả như làn suối mây trong lễ hội Then Kin Pang có một không hai tại Việt Nam hiện nay.

Những cô gái Thái tham gia lễ hội gội đầu trên dòng suối thiêng. Ảnh: NGUYỄN OANH - DƯƠNG ĐINH

Ngày 18-4 tại huyện Phong Thổ (tỉnh Lai Châu) đã diễn ra lễ hội mang tên “Then Kin Pang”.

Theo thông lệ, cứ vào mùng 10 tháng 3 Âm lịch hàng năm, huyện Phong Thổ lại tổ chức lễ hội Then Kin Pang với ý nghĩa cúng Then để chúc phúc và cầu may.

Sự kiện nổi bật, thu hút hàng ngàn khách du lịch ở các tỉnh, thành và người dân ở tỉnh Lai Châu kéo về trẩy hội chính là “tiết mục” các cô gái Thái trắng ở Phong Thổ và hoạt động bung xõa mái tóc dài như suối mây để gội đầu và hất nước trên dòng suối Nậm Lụm, thuộc xã Khổng Lào, huyện Phong Thổ.

Lễ hội gội đầu của những cô gái Thái trắng ở huyện Phong Thổ, ngày 18-4. Ảnh: NGUYỄN OANH - DƯƠNG ĐINH

Người Thái ở huyện Phong Thổ gọi đây là “Lễ hội gội đầu” (Áp Hô Pang). Theo một số chuyên gia văn hóa, vẻ đẹp và sức hấp dẫn của lễ hội này không thua kém gì lễ hội té nước ở Lào và Thái Lan.

Anh Dương Đinh, một cán bộ công tác ở tỉnh Lai Châu, chia sẻ trên trang Facebook cá nhân: Phong Thổ là một trong những miền mỹ nhân ở vùng Tây Bắc. Theo truyền thuyết, nơi đây có dòng suối quý vốn là hoá thân của “váy áo nàng Han". Tương truyền, bất cứ thiếu nữ nào tắm gội trên dòng suối ấy sẽ trở nên xinh đẹp…

Kỳ thú không kém gì lễ hội té nước ở Lào và Thái Lan. Ảnh: NGUYỄN OANH - DƯƠNG ĐINH

Bà Mai Thị Hồng Sim, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ, Trưởng ban Tổ chức Lễ hội Then Kin Pang, chia sẻ mong muốn thông qua Lễ hội Then Kin Pang để thế hệ trẻ tham gia bảo tồn các giá trị và bản sắc văn hóa, tăng cường tinh thần đại đoàn kết các dân tộc.

Năm nay, Lễ hội Then Kin Pang còn có sự tham dự, giao lưu của đoàn đại biểu đến từ huyện Kim Bình, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Phần thi nấu những món ăn ngon và đậm đà bản sắc của người dân Phong Thổ. Ảnh: NGUYỄN CHANH

Ngoài ra, lễ hội Then Kin Pang còn thu hút bởi phần trình diễn các món ẩm thực mang đậm truyền thống của đồng bào Thái (nổi tiếng bởi cách sử dụng các loại gia vị của núi rừng Tây Bắc) - nhất là các món ăn độc lạ mang thương hiệu riêng ở Phong Thổ như: bọ xít chiên giòn, sâu đá chiên giòn, cá bống nướng, cá bống ướp gia vị rừng hấp…

VĂN PHÚC