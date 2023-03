Kỳ vọng từ châu Á - Thái Bình Dương

Theo dự báo của đơn vị hỗ trợ chính sách (PSU) của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), nếu như năm 2022, lạm phát ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương là 5,8% - cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 khi đạt đỉnh 6,6%, thì trong năm nay lạm phát khu vực sẽ giảm xuống 3,9% trước khi giảm tiếp xuống 2,7% vào năm 2024. Tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của khu vực sẽ sớm tăng cao hơn mức 2,6% năm 2022, lên 3,1% trong năm nay, nhờ các cơ hội thuận lợi như mở cửa biên giới và hoạt động kinh doanh, cũng như sự gia tăng tiêu dùng cá nhân.

Chuyên gia nghiên cứu cấp cao Rhea Hernando cho biết, việc giá cả tăng trên diện rộng và kéo dài đã gây phản ứng mạnh mẽ và đồng bộ từ các cơ quan quản lý tiền tệ trên toàn thế giới. Ở châu Á - Thái Bình Dương, phần lớn ngân hàng trung ương đều tăng lãi suất để giảm bớt áp lực giá cả. Tuy nhiên, PSU dự báo tăng trưởng thương mại trong khu vực sẽ yếu đi trong năm nay do nhu cầu toàn cầu chậm lại. Các nền kinh tế xuất khẩu của khu vực phải đối mặt với nhu cầu ít hơn từ châu Âu và Mỹ do khả năng suy thoái vào năm 2023. Lãi suất sẽ vẫn cao hơn do các ngân hàng trung ương cố gắng theo chân Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED), mặc dù nhìn chung là nhẹ nhàng hơn.

Báo cáo nêu, tăng trưởng về khối lượng nhập khẩu có thể chỉ đạt 2,4% năm nay so với mức 4,2% năm 2022, trong khi xuất khẩu sẽ tăng 1,6%. Tăng trưởng nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ sẽ phản ánh xu hướng tương tự, dự kiến ở mức 2,4% năm nay, so với mức 4,9% năm ngoái. Ngược lại, xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ dự kiến tăng 2,6% trong năm nay so với mức 2% năm 2022.

Mọi dự báo kinh tế đều có thể bị điều chỉnh. Tuy vậy, PSU kỳ vọng triển vọng thương mại của khu vực sẽ sáng sủa hơn vào năm 2024, trong đó có sự kỳ vọng nền kinh tế lớn nhất trong khu vực là Trung Quốc sẽ phục hồi vào nửa cuối năm 2023, khi bắt đầu hoạt động ổn định.