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Háo hức chờ khai giảng tại trường nội trú liên cấp đầu tiên ở Lâm Đồng

SGGPO

Hàng trăm học sinh cùng phụ huynh đã có mặt tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng, để nhận lớp, làm quen trường mới trước thềm năm học 2026 - 2027.

Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng trước thềm năm học mới
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Thực hiện: ĐOÀN KIÊN

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