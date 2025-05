Lâm Đồng: Khen thưởng 1 tập thể, 6 cá nhân có thành tích đột xuất trong phát hiện vụ cưa thông

Theo đó, tập thể được khen thưởng là Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế - PC03), Công an tỉnh Lâm Đồng.

5 cá nhân là cán bộ của Đội Phòng ngừa điều tra án kinh tế, tham nhũng, môi trường trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn (thuộc Phòng PC03, Công an tỉnh Lâm Đồng) cùng ông Vàng Đinh Hoàng, Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1, Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng.

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường vụ khai thác rừng trái phép tại tiểu khu 122, xã Đạ Chais, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng

Trước đó, Báo SGGP thông tin, qua nắm bắt tình hình, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Công an xã Đạ Sar, Chi Cục kiểm lâm, Hạt kiểm lâm huyện Lạc Dương phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát 49C... do Bùi Văn Nam (tạm trú tại phường 9, TP Đà Lạt) điều khiển trên Quốc lộ 27C theo hướng từ xã Đa Nhim về TP Đà Lạt, đang chở 64 lóng gỗ có tổng khối lượng là 3,49m3.

Các đối tượng thực nghiệm lại hành vi khai thác rừng trái phép

Tại đây, Bùi Văn Nam khai nhận đã cùng với Bùi Văn Huân, Nguyễn Văn Tuyển (cùng tạm trú tại xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương) vào khu vực tiểu khu 122, lâm phần do Ban quản lý rừng Đa Nhim quản lý (địa bàn xã Đạ Chais, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng), cưa những cây thông chết đứng đã bị khô lá và những cây đã bị ngã đổ, sau đó chở về xưởng chế biến gỗ tại khu vực Đa Phú, phường 7, TP Đà Lạt với mục đích xẻ ván hoặc làm củi.

Bước đầu các đối tượng khai nhận cưa thông từ rừng về làm củi

Kiểm tra hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận nhiều cây thông ba lá (nhóm IV) bị các đối tượng đốn hạ, nằm rải rác. Các đối tượng đã cắt khúc, xẻ thành nhiều lóng (có chiều dài từ 1m đến 3m) để vận chuyển.

Toàn bộ các cây rừng bị cưa hạ trái pháp luật thuộc rừng gỗ tự nhiên. Qua kiểm kê, có 31 cây thông ba lá đã bị cưa hạ, trữ lượng gỗ thiệt hại khoảng 11,5m3.

ĐOÀN KIÊN