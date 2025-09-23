Lâm Đồng: Tìm thấy cụ ông bị lạc 5 ngày trong rừng

Trưa 23-9, UBND phường Lang Biang – Đà Lạt cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy ông R Ông Ha Hoanh (sinh năm 1947, ở phường Lang Biang – Đà Lạt) mất tích trong rừng 5 ngày trước.

Ông R Ông Ha Hoanh được tìm thấy sau 5 ngày mất tích trong rừng

Lực lượng chức năng tìm thấy ông R Ông Ha Hoanh trong khu rừng thuộc xã Nam Hà Lâm Hà trong trạng thái sức khoẻ ổn định. Vị trí tìm thấy ông Ha Hoanh cách nơi để xe máy khoảng 20km.

Tại đây, lực lượng chức năng ngay lập tức đã hỗ trợ đồ ăn, nước uống và vật dụng sưởi ấm cho ông R Ông Ha Hoanh.

Trước đó, ông R Ông Ha Hoanh đi vào rừng (khu vực giáp ranh giữa phường Lang Biang – Đà Lạt và xã Nam Hà Lâm Hà) hái nấm từ ngày 18-9 nhưng không thấy về.

Sau khi nhận tin báo, Công an Lang Biang – Đà Lạt đã thông báo tìm người lạc, đồng thời lực lượng chức năng phường LangBiang – Đà Lạt phối hợp với người dân huy động gần 100 người tổ chức tìm kiếm người mất tích.

Dù điều kiện thời tiết bất lợi, mưa liên tục khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Ông R Ông Ha Hoanh được lực lượng chức năng hỗ trợ ăn uống ngay khi tìm thấy



Lực lượng chức năng phối hợp với người dân huy động gần 100 người tìm kiếm cụ ông đi vào rừng nhiều ngày không thấy về

