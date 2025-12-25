An Giang kêu gọi người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ

Sáng 25-12, Văn phòng UBND tỉnh An Giang cho biết Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng vừa gửi thư kêu gọi toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh giao nộp, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Lực lượng Công an tỉnh An Giang kiểm tra công cụ hỗ trợ được thu hồi. Ảnh: CTV

Trong thư, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết thời gian qua, công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn tỉnh An Giang được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện quyết liệt và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Tuy nhiên, tình trạng mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trái phép, kể cả các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn lại sau chiến tranh còn tiềm ẩn nhiều phức tạp, có nguy cơ gây mất an ninh, an toàn cho người dân, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Để bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn tính mạng, sức khỏe của người dân và chủ động phòng ngừa, đấu tranh, không để xảy ra các vụ việc đáng tiếc liên quan vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang kêu gọi toàn thể nhân dân trong tỉnh hưởng ứng cuộc vận động giao nộp, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; tuyệt đối không chế tạo, sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trái phép; khuyến khích các tổ chức, cá nhân tự nguyện giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Các trường hợp cố tình vi phạm, tùy theo tính chất, mức độ sẽ bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Người dân cần tích cực phát hiện, tham gia tố giác, cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng về hành vi chế tạo, sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trái phép để vận động thu hồi hoặc đấu tranh xử lý, đảm bảo an toàn cho chính mình và cộng đồng.

Tổ chức, cá nhân tích cực tự nguyện giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tại các điểm tiếp nhận, thu gom của công an các xã, phường, đặc khu; công an các xã, phường, đặc khu đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng kịp thời, phù hợp cho các tổ chức, cá nhân tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo quy định.

NAM KHÔI