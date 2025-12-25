Đồng Nai: Ngăn chặn thanh niên sang Campuchia làm "việc nhẹ, lương cao"

Ngày 25-12, Công an xã Tân Hưng, tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa kịp thời phát hiện, vận động và ngăn chặn một thanh niên bị lừa đưa sang Campuchia lao động trái phép.

Công an làm việc với anh T.. Ảnh: CACC

Theo đó, qua tiếp nhận thông tin từ quần chúng nhân dân cũng như nắm tình hình địa bàn, Công an xã Tân Hưng đã phát hiện trường hợp anh Đ.T. (sinh năm 1992), có dấu hiệu bị các đối tượng xấu trên mạng xã hội tiếp cận, dụ dỗ.

Khoảng thời gian gần đây, anh được một người phụ nữ sử dụng tài khoản Zalo có nickname ảo làm quen. Trong quá trình liên lạc, đối tượng thường xuyên nhắn tin, gọi điện, gửi hình ảnh phụ nữ trẻ, xinh đẹp, sử dụng lời lẽ tình cảm, dụ dỗ, xưng hô như vợ chồng, từng bước tạo lòng tin.

Đối tượng lừa đảo liên tục gửi hình ảnh dụ dỗ nam thanh niên sang Campuchia lao động trái phép. Ảnh: CACC

Trong quá trình liên lạc qua lại, anh T. đã cung cấp hình ảnh thông tin Căn cước công dân và chuyển tiền với số tiền nhỏ theo yêu cầu của đối tượng để “làm quà”, “thể hiện tình cảm”. Không chỉ dừng lại ở việc tiếp cận tình cảm, đối tượng còn dụ dỗ, hứa hẹn thu xếp “công việc nhẹ, lương cao, bao ăn ở” tại Campuchia, có xe đưa đón tận nơi qua cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Đến ngày 23-12, khi đối tượng liên tục thúc giục anh T. di chuyển đến khu vực biên giới để sang Campuchia, gia đình đã nhận thấy dấu hiệu bất thường, chủ động báo Công an xã Tân Hưng.

Lực lượng công an đã nhanh chóng tiếp cận, phân tích rõ thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo và kịp thời ngăn chặn việc anh T. bị lừa sang Campuchia.

PHÚ NGÂN