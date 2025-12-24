TPHCM: Xử lý dứt điểm 100% tàu cá vi phạm IUU trong đợt cao điểm

Trong đợt cao điểm, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TPHCM đã tổ chức tuần tra, kiểm soát xử lý dứt điểm 100% tàu cá vi phạm, tỷ lệ vi phạm giảm 70% so với năm 2024, đặc biệt không để xảy ra tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài trong hơn 3 tháng liên tiếp.

Ngày 24-12, Ban Chỉ huy BĐBP TPHCM tổ chức sơ kết đợt cao điểm phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn thành phố.

Thiếu tướng Trần Thanh Đức, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP thành phố, chủ trì hội nghị

Trong đợt cao điểm (từ ngày 4-7-2025 đến 30-11-2025) Ban Chỉ huy BĐBP TPHCM đã thành lập tổ công tác chuyên biệt để chỉ đạo các đơn vị duy trì, tăng cường lực lượng cho các trạm kiểm soát biên phòng, tổ chức tuần tra, kiểm soát khép kín trên biển và tại các cửa sông, cảng cá.

Quang cảnh hội nghị

Toàn bộ 4.466 tàu cá đã được cập nhật dữ liệu trên phần mềm quản lý tàu cá của BĐBP. Từ đầu năm 2025 đến nay, đơn vị đã xử phạt vi phạm hành chính 96 vụ với 103 đối tượng, tổng số tiền trên 1,41 tỷ đồng; riêng trong đợt cao điểm đã xử phạt 43 vụ với 49 đối tượng, số tiền hơn 502 triệu đồng .

Qua các đợt kiểm tra của Đoàn công tác Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ và đánh giá của UBND TPHCM, đến ngày 30-11-2025, Ban Chỉ huy BĐBP thành phố đã điều tra, xử lý dứt điểm 100% tàu cá vi phạm; tỷ lệ tàu cá vi phạm giảm 70% so với năm 2024, hơn 3 tháng liên tiếp không phát hiện thêm tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bến Đá tuyên truyền về IUU cho ngư dân phường Vũng Tàu, TPHCM

Song song đó, công tác tuyên truyền được đơn vị triển khai sâu rộng đến từng tổ tàu thuyền, từng hộ ngư dân, với các mô hình được triển khai hiệu quả, như: “Tổ tuyên truyền phòng, chống IUU”; “Tổ tàu thuyền an toàn”; chương trình “Đồng hành cùng ngư dân vươn khơi bám biển”; “Ăn sáng cùng ngư dân”…

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Trần Thanh Đức, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP thành phố, yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sĩ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, siết chặt kỷ luật và kỷ cương. Các đơn vị trực thuộc cần duy trì nghiêm chế độ tuần tra, kiểm soát và quản lý chặt chẽ hoạt động của tàu cá ngay từ cửa sông, cảng cá; tăng cường phối hợp với các lực lượng và chính quyền địa phương trong xử lý vi phạm, kiên quyết không để phát sinh tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.

Cùng với đó, quyết tâm phấn đấu giữ vững thành quả chống khai thác IUU, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển, đảo và cùng cả nước sớm tháo gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.

MẠNH THẮNG